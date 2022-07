Κόσμος

Δανία: 14χρονη σκοτώθηκε σε λούνα παρκ (βίντεο)

Αποκολλήθηκε βαγόνι από τρενάκι. Είχε ξαναγίνει δυστύχημα στο ίδιο παιχνίδι.

Μια 14χρονη σκοτώθηκε και ένα αγόρι 13 ετών τραυματίστηκε σε δυστύχημα που σημειώθηκε σε ένα τρενάκι λούνα παρκ στο Όρχους, στη δυτική Δανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 13.00, τοπική ώρα, όταν ένα από τα βαγόνια αποκολλήθηκε από το τρενάκι «Κόμπρα», όπως είπε ο διευθυντής του λούνα παρκ «Τίβολι Φρίχεντεν», ο Χένρικ Ράγκμποργκ Όλσεν.

«Το πίσω μέρος έσπασε και κρεμόταν από το υπόλοιπο τρενάκι», εξήγησε μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TV2.

Από την αποκόλληση του βαγονιού σκοτώθηκε ένα κορίτσι 14 ετών, ενώ ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε στο χέρι. Το πάρκο έκλεισε και όλοι οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν.

Στο ίδιο τρενάκι, που φτάνει σε ύψος τα 25 μέτρα και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 70 χιλιομέτρων, είχε σημειωθεί άλλο ένα ατύχημα το 2008. Τότε, αποκολλήθηκε το μπροστινό μέρος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τέσσερα άτομα. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το ατύχημα οφειλόταν σε κατασκευαστικό λάθος.

