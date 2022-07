Πολιτισμός

Γιώργος Κουτλής: “Ο σκύλος, η νύχτα και το μαχαίρι” στην Πειραιώς 260 (εικόνες)

Η νέα παράσταση, “μια ψυχεδελική κομεντί τρόμου” του Μάριους φον Μάγενμπουργκ, εντάσσεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Μια ζεστή νύχτα του Αυγούστου, ο «Μ» βρίσκεται στο αδιέξοδο ενός εγκαταλελειμμένου δρόμου. Δεν έχει ιδέα πώς βρέθηκε εκεί. Το μόνο πράγμα που θυμάται είναι ότι έφαγε μύδια.

Ο σκύλος, η νύχτα και το μαχαίρι είναι η νέα παράσταση που σκηνοθετεί ο Γιώργος Κουτλής (που συνεπήρε το αθηναϊκό κοινό με τους ξέφρενους Παίχτες του Γκόγκολ τον περασμένο χειμώνα) και ανυπομονούμε να δούμε στον Χώρο Η της Πειραιώς 260 από τις 18 έως τις 21 Ιουλίου, στις 21:00, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

«Πρόκειται για ένα δυστοπικό “love story”, μια παρανοϊκή και ωμά διασκεδαστική κούρσα, παραβολή της αδιανόητης πραγματικότητάς που ζούμε», όπως λέει ο σκηνοθέτης του σύγχρονου αυτού έργου που φέρει την υπογραφή του ανατρεπτικού δραματουργού της Σάουμπυνε, Μάριους Φον Μάγιενμπουργκ, και πλαισιώνεται από τους εξαίρετους νέους ηθοποιούς Βασίλη Μαγουλιώτη, Θάνο Λέκκα και Δήμητρα Βλαγκοπούλου.

Η νύχτα πέφτει βαριά και ώσπου να ξημερώσει, ο «Μ» θα έχει μαχαιρωθεί, θα έχει μαχαιρώσει, θα έχει γνωρίσει ανθρώπους που θέλουν να τον φάνε, θα έχει δει τον χρόνο να στέκει ακίνητος, και μόνο στο τέλος, για πρώτη φορά, θα νιώσει, πως δεν φοβάται.

«Ο φόβος είναι ο μηχανισμός που κινεί όλο το έργο», σημειώνει ο σκηνοθέτης και συνεχίζει: «Το κινεί μέχρι το φωτεινό φινάλε του - μέχρι να έρθει η αγάπη και να τον “εξατμίσει”. Το έργο αυτό έχει έναν παράξενο κι ασυνήθιστο τρόπο να μιλήσει για κάτι τόσο σημαντικό αλλά και τόσο χιλιοειπωμένο. Μιλάει για αγάπη σε ένα σύμπαν όπου ακόμα κι οι σκύλοι έχουν φύγει και έχουν πάει στους λύκους, που ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου τον έχει φοβηθεί τόσο, που προτίμησε να γυρίσει πίσω από εκεί που ήρθε. Μιλάει για το πώς η αγάπη θα μας κάνει να αντέξουμε τη βαρβαρότητα που λέγεται ζωή».

*Με αγγλικούς υπέρτιτλους και με ελληνικούς στην πρεμιέρα, για άτομα με προβλήματα ακοής

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής

Γιώργος Κουτλής Μετάφραση Γιώργος Δεπάστας

Γιώργος Δεπάστας Σκηνικά - κοστούμια Εύα Γουλάκου

Εύα Γουλάκου Φωτισμοί Τάσος Παλαιορούτας

Τάσος Παλαιορούτας Πρωτότυπη μουσική - σχεδιασμός ήχου Jeph Vanger

Jeph Vanger Επιμέλεια κίνησης - χορογραφία Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου Βοηθός σκηνοθέτη Ελένη Κουτσιούμπα

Ελένη Κουτσιούμπα Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου Άρτεμις Σγούρου Δροσοπούλου

Άρτεμις Σγούρου Δροσοπούλου Ηχολήπτης Σωτήρης Ζηλιασκόπουλος

Σωτήρης Ζηλιασκόπουλος Props - Effects Πάνος Κονδύλης- ΑRK FX

Πάνος Κονδύλης- ΑRK FX Κατασκευή σκηνικού Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος Ζωγραφική σκηνικού Νίκος Καρράς

Νίκος Καρράς Ραφή κοστουμιού Βικτώρια Χαραλαμπίδου

Βικτώρια Χαραλαμπίδου Φωτογραφίες Χρήστος Συμεωνίδης

Παίζουν (αλφαβητικά) Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Θάνος Λέκκας, Βασίλης Μαγουλιώτης

Βοηθός εκτέλεσης παραγωγής Νίκος Χαραλαμπίδης

Νίκος Χαραλαμπίδης Εκτέλεση παραγωγής POLYPLANITY Productions / Βίκυ Στρατάκη

POLYPLANITY Productions / Βίκυ Στρατάκη Πνευματικά δικαιώματα Εκδόσεις Henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH και ο αποκλειστικός εκπρόσωπός τους στην Ελλάδα και την Κύπρο, η θεατρική ομάδα «Ηθικόν ακμαιότατον» και ο κ. Θανάσης Σαράντος

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 20€ • ΖΩΝΗ Α΄ 15€ / ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12€ • ΖΩΝΗ Β΄ 10€ / ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€ • ΑΝΕΡΓΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€*

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

Ο ΑΝΤ1 είναι χορηγός επικοινωνίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

