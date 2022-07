Οικονομία

Απολογισμός Σταϊκούρα: επιστροφή της οικονομίας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

Τι ανέφερε, στον αποολογισμό τριετίας του Υπουργείου Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Τον απολογισμός του έργου του Υπουργείου Οικονομικών για την τριετία Ιούλιος 2019- Ιούλιος 2022 παρουσιασε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

«Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει σήμερα τον απολογισμό του έργου κατά την τριετία Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2022, ενσωματώνοντας τις σημερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τρία χρόνια συνέπειας λόγων και πράξεων.

Μέσα σε αυτή την τριετία, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν οι αλλεπάλληλες κρίσεις, καταφέραμε, μέσα από συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια, να πετύχουμε σημαντικούς οικονομικούς στόχους που είχαμε θέσει.

Μειώσαμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, θεσπίσαμε αποτελεσματικά φορολογικά κίνητρα για την τόνωση των επενδύσεων, δημιουργήσαμε ένα ισχυρό “δίχτυ προστασίας” πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υλοποιήσαμε σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προωθήσαμε έργα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, ενισχύσαμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, αξιοποιούμε – κατά το βέλτιστο τρόπο – τους ευρωπαϊκούς πόρους, εφαρμόσαμε μία διορατική εκδοτική στρατηγική και ενισχύσαμε το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας.

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και αποδεικνύουν ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν – παρά τις δυσκολίες – ευοίωνες.

Ελληνική οικονομία που επέδειξε ισχυρές αντοχές και κατάφερε να ανακάμψει και να αναπτυχθεί, ενώ έγινε πιο εξωστρεφής και πιο ανταγωνιστική. Μειώθηκε το επενδυτικό κενό, δημιουργήθηκαν νέες και καλές θέσεις απασχόλησης, στηρίχθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και αυξήθηκαν οι καταθέσεις τους, συρρικνώθηκαν τα “κόκκινα” δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και ενισχύθηκε η κοινωνική συνοχή.

Έτσι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022, από 3,5% στο 4,0%, διευρύνοντας την απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που προβλέπεται, σχεδόν αμετάβλητος, στο 2,6%.

Ενώ και το 2023, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, η έξοδος της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας σηματοδοτεί την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και, μαζί με την πρόωρη εξόφληση των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, κλείνει ένα δύσκολο κεφάλαιο για την Ελλάδα.

Βέβαια, η ευρωπαϊκή οικονομία περιβάλλεται πλέον από αυξημένους, νέους κινδύνους, κυρίως γεωπολιτικούς, που οδηγούν σε σημαντική επιβάρυνση των οικογενειακών και εθνικών προϋπολογισμών, εξαιτίας της διαρκούς αναθεώρησης – επί το δυσμενέστερο – του πληθωρισμού.

Η ελληνική οικονομία όπως και όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες επηρεάζονται από αυτή την εξωγενή κρίση, κυρίως στο ενεργειακό πεδίο.

Με οδηγό τα όσα έχουμε πετύχει και έχοντας πλήρη συναίσθηση των νέων προκλήσεων που αναδύονται, συνεχίζουμε, με σκληρή δουλειά και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις δυνάμεις της πατρίδας μας, την εφαρμογή μιας υπεύθυνης, αξιόπιστης, μεταρρυθμιστικής και κοινωνικά δίκαιης οικονομικής πολιτικής.

Συνεχίζουμε, ως Κυβέρνηση, να είμαστε δίπλα στον κάθε πολίτη για όσο χρειαστεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Στόχος μας μια Ελλάδα ακόμα πιο δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή, πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες, δικαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις θετικές προοπτικές που με κόπο όλοι μαζί – πολίτες και πολιτεία – χτίσαμε τα τελευταία 3 χρόνια».

