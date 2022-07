Κοινωνία

Μυρτώ – Η μητέρα της στον ΑΝΤ1: Ζητεί δεύτερη ευκαιρία ο δράστης; Το παιδί μου έχει;

Ξεσπά η μητέρα της Μυρτώς για το αίτημα αποφυλάκισης που θα καταθέσει ο δράστης της επίθεσης. Το σχόλιό της για την αποζημίωση από το Δημόσιο.

Ήταν τέτοιες μέρες πριν από 10 χρόνια, στην Πάρο, 22 Ιουλίου του 2012 όταν η 15χρονη τότε Μυρτώ βρέθηκε από τη μητέρα της άγρια χτυπημένη, κακοποιημένη, μια ανάσα πριν το θάνατο. Ένας νεαρός Πακιστανικής καταγωγής την είχε χτυπήσει βάναυσα και την πέταξε στα βράχια για να την αποτελειώσει.

«Ήταν ξαφνικό, ήταν βίαιο, απρόσμενο και κάνεις ό,τι κάνεις άστο να ζήσει...», λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα της Μυρτούς.

Η Μυρτώ εδώ και 10 χρόνια δίνει μια καθημερινή μάχη, έχοντας στο πλάι της τη μητέρα της. Το κορίτσι δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για αποζημίωση μετά το βαρύτατο τραυματισμό της που της άφησε αναπηρία 100%. Ωστόσο η διαδικασία επιδίκασης του ποσού θα είναι χρονοβόρα, λέει η μητέρα της.

«Φάρμακα, γιατροί, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες… Καταλαβαίνει, αλλά δεν έχει κίνηση, ούτε ομιλία», σημειώνει η μητέρα, που αντιδρά στο αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε ο δράστης της επίθεσης.

Το 2017 το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, όπως και το πρωτόδικο δικαστήριο, επέβαλλε στο δράστη ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 25 ετών. Δέκα χρόνια μετά τον έγκλημα όπως λέει η μητέρα του κοριτσιού, μαθαίνει πως θα καταθέσει μέσω του δικηγόρου του την πρώτη αίτηση αποφυλάκισης υπό όρους.

«Αυτό είναι αγκάθι στην ψυχή μου, δεν μπορώ να το δεχτώ. Κάνεις ό,τι κάνεις και ζητάς δεύτερη ευκαιρία; Το παιδί μου έχει δεύτερη ευκαιρία;» ξεσπά η κ.Κοτρώτσου, ζητώντας να παραμείνει στη φυλακή ο δράστης, ενώ για την επικείμενη οικονομική αποζημίωση τονίζει ότι αυτό που διεκδικεί αφορά την αξιοπρεπή διαβίωση της Μυρτούς.

