Κόσμος

Ιταλία: Ο Ντράγκι παραιτήθηκε από Πρωθυπουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση παραίτησης του Μάριο Ντράγκι από την πρωθυπουργία της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντάγκι συγκάλεσε υπουργικό συμβούλιο και ανακοίνωσε στα μέλη του την απόφασή του να παραιτηθεί.

Πιο αναλυτικά, σε επίσημο ανακοινωθέν την ιταλικής κυβέρνησης, αναπαράγεται η δήλωση του Ιταλού πρωθυπουργού, ο οποίος τονίζει:

"Θέλω να σας ανακοινώσω ότι απόψε πρόκειται να υποβάλω την παραίτησή μου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι σημερινές ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό γεγονός από πολιτικής απόψεως. Δεν υφίσταται πλέον η σχέση εμπιστοσύνης που αποτελεί βάση της κυβερνητικής δράσης. Η πλειοψηφία εθνικής ενότητας η οποία στήριξε αυτήν την κυβέρνηση από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας της δεν υφίσταται πλέον.

Τις ημέρες αυτές από μέρους μου καταβλήθηκε η μέγιστη προσπάθεια για να συνεχιστεί η κοινή πορεία, προσπαθώντας να ικανοποιήσω τα αιτήματα που μου έθεσαν οι πολιτικές δυνάμεις. Είναι όμως σαφές από την πολιτική συζήτηση και από τη σημερινή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο ότι αυτή η προσπάθεια δεν ήταν αρκετή".

Ο Ντράγκι υπενθύμισε ότι θα συνέχιζε ως πρωθυπουργός «μόνο αν υφίστατο η προοπτική υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος για το οποίο είχε λάβει την αρχική ψήφο εμπιστοσύνης».

Ειδήσεις σήμερα:

Ζακ Κωστόπουλος: Μητσοτάκης και Τσίπρας συνάντησαν τους γονείς του

Μυρτώ – Η μητέρα της στον ΑΝΤ1: Ζητεί δεύτερη ευκαιρία ο δράστης; Το παιδί μου έχει;

Αποφυλάκιση Λιγνάδη – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: προσοχή στις τηλεδίκες