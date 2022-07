Οικονομία

ΥΠΟΙΚ για φορολογικές δηλώσεις: Καμία νέα παράταση

Το υπουργείο Οικονομικών για την προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Πότε λήγει.

Δεν θα υπάρξει καμία νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, όπως διευκρινίζουν πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή πιέσεις που ασκούνται προς αυτή την κατεύθυνση από φορείς και λογιστές.

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πηγές από το υπουργείο Οικονομικών φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και συγκεκριμένα από τις 30 Μαρτίου 2022.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 4,741 δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι θα πρέπει να υποβληθούν περί τα 6,4 εκατ. Απομένουν δηλαδή να υποβληθούν 1,6 εκατ. δηλώσεις, δηλαδή θα πρέπει να υποβάλλονται κάτι περισσότερο από 100.000 δηλώσεις την ημέρα, πράγμα που χαρακτηρίζεται από τους παράγοντες του υπουργείου, εφικτό.

