Τρίκαλα: άλογο κάλπαζε ελεύθερο στους δρόμους της πόλης (εικόνες)

Ο... παράξενος "τουρίστας" φιλοξενήθηκε σε ζωολογικό κήπο, μέχρι να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του.

Αντιμέτωποι με έναν παράξενο επισκέπτη βρέθηκαν οι κάτοικοι της πόλης των Τρικάλων το πρωί της Πέμπτης, όταν είδαν ένα ελεύθερο άλογο να κόβει βόλτες στα κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Μετά από ολόκληρη επιχείρηση που στήθηκε από την Αστική Ανάπτυξη, τη Δημοτική Αστυνομία και φιλοζωικές οργανώσεις και τελικά, το άλογο μεταφέρθηκε με ασφάλεια στον Ζωολογικό Κήπο όπου και θα φιλοξενηθεί μέχρι να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του.

Πηγή: trikalavoice.gr

