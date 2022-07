Κόσμος

Σρι Λάνκα: με e -mail παραιτήθηκε ο Πρόεδρος

Μέσω e-mail έστειλε την παραίτησή του στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος της χώρας, η οποία βρίσκεται σε αναταραχή.

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα έστειλε με e-mail την παραίτησή του στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου λίγο μετά την προσγείωσή του στη Σιγκαπούρη, γνωστοποίησε σήμερα ένας εκπρόσωπος κοινοβουλευτικού αξιωματούχου, ο Ιντουνίλ Γιάπα.

Η επιστολή παραίτησης διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας για να εξετάσει τις νομικές πτυχές προτού αυτή γίνει επίσημα αποδεκτή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

