ΗΠΑ - Τουρκία: “Μπλόκο” από τη Βουλή στην πώληση F-16

"Φρένο" στην πώληση νέων F-16, κιτ εκσυχρονισμού ή αναβαθμισμένη τεχνολογία στην Τουρκία.

Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η τροπολογία του βουλευτή Κρις Πάπας, που βάζει "φρένο" στην πώληση νέων F-16, κιτ εκσυχρονισμού ή αναβαθμισμένη τεχνολογία στην Τουρκία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ η διαδικασία, θα ξεμπλοκαριστεί μόνο αφόσον ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, πιστοποιήσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και μεταξύ άλλων διασφαλιστεί πως τα αεροσκάφη αυτά δεν θα πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ είχε απαριθμήσει τους αυστηρούς όρους κάτω από τους οποίους θα μπορούσε να αποσύρει τις ενστάσεις του για την απόκτηση των μαχητικών F-16 από την Τουρκία.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

· Το θέμα της απόκτησης του ρωσικού συστήματος S-400.

· Οι υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά.

· Οι στενές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία.

· Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι φυλακίσεις δημοσιογράφων και δικηγόρων.

