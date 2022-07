Πολιτική

Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ: Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ. Απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία. Το μήνυμα Κεραμέως.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που είχε προηγηθεί και από την οποία απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, «Νέοι Ορίζοντες στα ΑΕΙ: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης τους με την κοινωνία».

Σε σύνολο 213 βουλευτών, υπέρ της αρχής του νέου νομοθετικού πλαισίου τάχθηκαν οι 157 βουλευτές της ΝΔ ενώ καταψήφισαν 56 βουλευτές από ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ και ΜέΡΑ25.

Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής καθώς και επί του άρθρου 296 για τα πανεπιστημιακά δάση, είχε καταθέσει το ΚΚΕ.

Η ΝΔ είχε καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία επί 29 άρθρων και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τα άρθρα 7 και 18.

Ανάμεσα στα επίμαχα άρθρα που υπερψηφίστηκαν ήταν:

Αρθρο 7 για τα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ: «Ναι» ψήφισαν 157 βουλευτές, «Όχι» 56

Αρθρο 18 για αρμοδιότητες εκτελεστικού διευθυντή: «Ναι» ψήφισαν 158 βουλευτές, «Όχι» 55

Αρθρο 296 για πανεπιστημιακά δάση (συγχώνευση - απορρόφηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από ΑΕΙ): «Ναι» ψήφισαν 179 βουλευτές, «Όχι» 33» και «Παρών» 1

Αρθρο 335 για οργανικές θέσεις κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων: «Ναι» ψήφισαν 189 βουλευτές, «Όχι» 7 και «Παρών» 17

'Αρθρο 347 για οργανικές θέσεις κληρικών στην Εκκλησία της Ελλάδος): «Ναι» ψήφισαν 189 βουλευτές «Όχι» 7 «Παρών» 17.

Κεραμέως: Ο ΣΥΡΙΖΑ δραπέτευσε για να μην ψηφίσει 9 στα 10 άρθρα

Για 10 αλήθειες του νομοσχεδίου έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, κλείνοντας την διήμερη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου για το νέο μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ.

Όπως είπε, «έγινε μία πλούσια κοινοβουλευτική διαδικασία με τις ομιλίες 110 βουλευτών και τις τοποθετήσεις 20 αρμόδιων φορέων».

Ταυτόχρονα, σχολιάζοντας την αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από τη ψηφοφορία, η κ. Κεραμέως τον κατηγόρησε ότι επέλεξε να δραπετεύσει για να μην υποχρεωθεί να ψηφίσει τα 9 στα 10 άρθρα του νομοσχεδίου.

«Η αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η περίτρανη απόδειξη ότι υπάρχει στις διατάξεις η κοινή λογική που απαιτεί η κοινωνία. Γιατί οι αλλαγές στην εκπαίδευση δεν έχουν αποχρώσεις. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο γνώσης σε όλη την Ευρώπη», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, οι 10 αλήθειες του νομοσχεδίου είναι:

1: Ακαδημαϊκές δυνατότητες στους φοιτητές

2: Βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών

3: Κίνητρα για καινοτομίες και ερευνητικά προγράμματα σε φοιτητές και πανεπιστημιακούς

4: Πολλά οφέλη στη κοινωνία με σύγχρονο πλαίσιο

5: Αποκέντρωση του συστήματος με μεταφορά αρμοδιοτήτων στα πανεπιστήμια

6: Καλύτερη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας

7: Νέο μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ καταργώντας την παντοκρατορία του πρύτανη και δημιουργώντας 11μελές σχήμα

8: Νέο, πιο διαφανές και αξιοκρατικό πλαίσιο για την εκλογή και την αξιολόγηση των πανεπιστημιακών

9: Τέλος στη ταλαιπωρία της κοινωνίας, με γρήγορες διαδικασίες αναγνώρισης των πτυχίων από το εξωτερικό και 10 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η κοινωνία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζακ Κωστόπουλος: Μητσοτάκης και Τσίπρας συνάντησαν τους γονείς του

Καταγγελία: έδιωξαν άνδρα από νοσοκομείο και πέθανε στον δρόμο

Αποφυλάκιση Λιγνάδη – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: προσοχή στις τηλεδίκες