Φωτιά στην Κάρυστο: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τον δυνατό άνεμο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην Εύβοια.

Οι ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή της Καρύστου προβληματίζουν τους πυροσβέστες και την δημοτική αρχή καθώς έχουν περιχαρακώσει τη φωτιά ωστόσο όμως φοβούνται τις αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο "η Πυροσβεστική και τα δικά μας μηχανήματα κινήθηκαν πολύ γρήγορα με συνέπεια να μη δοθεί η δυνατότητα να επεκταθεί η φωτιά. Προς το παρόν η φωτιά είναι υπό έλεγχο αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τόσο δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή".

Τέλος ο κ. Ραβιόλος επιβεβαίωσε τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη αλλά όπως ο ίδιος είπε "έχει μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του".

