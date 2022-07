Οικονομία

Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε Ταμείο

Αναλυτικά οι ημέρες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για όλα τα Ταμεία.

Τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων γνωστοποίησε ο ΕΦΚΑ.

Την Τρίτη 26 Ιουλίου θα ξεκινήσει από τον ΕΦΚΑ η πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον Αύγουστο.

Όπως είναι γνωστό, τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, κάτι που σημαίνει ότι οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν το απόγευμα της Δευτέρας (25/7).

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Αυγούστου από τον ΕΦΚΑ είναι οι εξής:

Οι ημερομηνίες πληρωμής (βάσει ΑΜΚΑ) των συντάξεων ΙΚΑ Αυγούστου είναι:

Τετάρτη 27 Ιουλίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Πέμπτη 28 Ιουλίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τις συντάξεις Δημοσίου ισχύουν τα εξής:

Τετάρτη 27 Ιουλίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Πέμπτη 28 Ιουλίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Αυγούστου θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου την Τρίτη 26 Ιουλίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου την Τρίτη 26 Ιουλίου Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου την Τρίτη 26 Ιουλίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου την Τρίτη 26 Ιουλίου Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου την Τρίτη 26 Ιουλίου

(μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου την Τρίτη 26 Ιουλίου Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου την Τρίτη 26 Ιουλίου

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

