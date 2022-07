Κοινωνία

Εξάρχεια: Μολότοφ κατά αστυνομικών των ΜΑΤ

Επίθεση με “βροχή” από μολότοφ κατά των μελών διμοιρίας των ΜΑΤ εξαπέλυσε ομάδα νεαρών

Επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσε ομάδα αγνώστων λίγο μετά τις 23:00 της Πέμπτης, εναντίον της διμοιρίας των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε υπηρεσία φύλαξης, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στα Εξάρχεια.

Οι άγνωστοι πέταξαν τουλάχιστον πέντε μολότοφ εναντίον των αστυνομικών και στην συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Από την επίθεση αυτή δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ούτε προκλήθηκαν ζημιές.

Οι δράστες αναζητούνται από την Αστυνομία.

