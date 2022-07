Κοινωνία

Λιγνάδης: “Επίσκεψη” του Ρουβίκωνα στο σπίτι του (βίντεο)

Ποιο "μήνυμα" θέλησαν να στείλουν οι αντιεξουσιαστές, που συγκεντρώθηκαν έξω απο το σπί του Δημήτρη Λιγνάδη. Τι είπαν για τον Αλέξη Κούγια.

«Παρέμβαση» στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη έκανε το βράδυ της Πέμπτης ο Ρουβίκωνας.

Περίπου 20 μέλη της αναρχικής συλλογικότητας, πήγαν στον Άγιο Παύλο, όπου διαμένει ο σκηνοθέτης και έγραψαν συνθήματα με σπρέι στις πόρτες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, έχει καταγραφεί συγκεντρωμένος κόσμος έξω από το σπίτι και κάποιοι που γράφουν συνθήματα με σπρέι.

«Εμείς θα του επιβάλουμε κατ' οίκον περιορισμό, είναι ανεπιθύμητος» στη γειτονιά, λέει κάποιος από τους συγκεντρωμένους και προσθέτει «Αν θέλει να μείνει κάπου, να τον πάρει ο Κούγιας στο σπίτι του».

Δείτε το βίντεο:





Ο Δημήτρης Λιγνάδης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, αφού καταβλήθηκε η χρηματική εγγύηση των 30.000 ευρώ, που είχε οριστεί για την αποφυλάκισή του.

Το δικαστήριο, μια ημέρα νωρίτερα, έκρινε ένοχο τον Δημήτρη Λιγνάδη για δύο από τους τέσσερις βιασμούς, για τους οποίους κατηγορήθηκε. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν 10 χρόνια κάθειρξη για τον έναν βιασμό και 5 χρόνια κάθειρξη για τον δεύτερο βιασμό.

Κατά συγχώνευση, του επιβλήθηκε ποινή 12 ετών. Το δικαστήριο αποφάσισε ακόμη να του δώσει αναστολή έκτισης ποινής μέχρι το Εφετείο και έτσι ο Δημήτρης Λιγνάδης, αφού κατέβαλε σήμερα το ποσό της εγγύησης που ορίστηκε, 30.000 ευρώ, βγήκε από τη φυλακή.

Στον Δημήτρη Λιγνάδη έχουν επιβληθεί και άλλοι όροι, όπως η υποχρέωση να παρουσιάζεται τρεις φορές το μήνα στο ΑΤ και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η Εισαγγελία Εφετών εξετάζει να ασκήσει έφεση στην απόφαση

Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που ο Δημήτρης Λιγνάδης αποφυλακιζόταν, η προϊσταμένη της εισαγγελίας Εφετών ζητούσε τα πρακτικά της δίκης για να εξετάσει το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση στη δικαστική απόφαση.

Παράλληλα, πάντως, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με αφορμή όσα ακούγονται στον δημόσιο διάλογο για το γεγονός της αποφυλάκισης του Δημήτρη Λιγνάδη, παρά την καταδίκη του, με ανακοίνωση της εφιστά την προσοχή όλων στις «τηλεδίκες», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

