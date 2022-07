Παράξενα

Έρευνα για το “περιπολικό” με τις γυναίκες στο πίσω κάθισμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος ξέσπασε μετά την ανάρτηση βίντεο στο Tik Tok. Οι ένστολοι, τα κορίτσια στο πίσω κάθισμα, οι σειρήνες και ο “φάρος” κινητοποίησαν και το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Σάλος έχει προκληθεί από βίντεο που έχει ανέβει στο Tik Tok και εμφανίζεται το εσωτερικό ενός περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας στο οποίο ακούγονται γυναικείες φωνές που επευφημούν και διασκεδάζουν, όταν ο οδηγός του οχήματος με αναμμένες τις σειρήνες περνάει με ταχύτητα το κόκκινο φανάρι.

Στο βίντεο διάρκειας οκτώ δευτερολέπτων που έχει αναρτηθεί στο Tik Tok αποτυπώνεται η καμπίνα ενός αυτοκινήτου, που μοιάζει να ειναι περιπολικού, στο όποιο οδηγός είναι ένας αστυφύλακας και συνοδηγός του ένας υπαστυνόμος.

Το αυτοκόινητο είναι μάρκας Peugeot 308 και πανομοιότυπο με αυτά που έχει προμηθευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελληνική Αστυνομία.

Το περιπολικό φαίνεται να κινείται στη λεωφόρο Ποσειδώνος με αναμμένους φάρους και σειρήνες. Λίγο πριν περάσει ένα κόκκινο φανάρι, ακούγονται γυναικείες φωνές από τα πίσω καθίσματα του περιπολικού από όπου κι έχουν καταγραφεί όλες οι εικόνες του βίντεο.

Αν και όλα παραπέμπουν σε περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ελέγχεται η γνησιότητα του βίντεο ή κατά πόσον μπορεί να υπάρχει οποιουδήποτε είδους μοντάζ και ηχητικά εφέ με γυναικείες φωνές.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώθηκε ότι ξεκινήσει έρευνα για το συγκεκριμένο βίντεο.

Ειδήσεις σήμερα:

Χτύπησαν αστυνομικό και “έσπασαν” περιπολικό μετά από σύσταση για διατάραξη (εικόνες)

Εξάρχεια: Μολότοφ κατά αστυνομικών των ΜΑΤ

Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε Ταμείο