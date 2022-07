Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Ληστεία... καρμπόν σε τράπεζα

Δεύτερη ληστεία σε 24 ώρες σε τράπεζα στον Νέο Κόσμο. Μία προσαγωγή από την ΕΛΑΣ.

Δεύτερη ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε τράπεζα στην περιοχή του Νέου Κόσμου με διαφορά 24 ωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί", ένα άτομο που κρατούσε πιστόλι μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Καλλιρόης και άρπαξε άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Όπως έγινε γνωστό λίγη ώρα αργότερα, από την αστυνομία προσήχθη ένα άτομο, το οποίο και εξετάζεται.

Υπενθυμίζεται πως ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας είχε σημειωθεί και χθες, Πέμπτη, στην οδό Καφαντάρη της ίδιας περιοχής.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο οι δυο ληστείες σε τράπεζες στο Νέο Κόσμο μέσα σε μερικές ώρες να έγιναν είτε από το ίδιο άτομο είτε από ομάδα που συνεργάζεται.

