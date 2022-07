Οικονομία

“Τουρισμός για όλους” - Ζαχαράκη: αυξημένη επιδότηση, περισσότεροι δικαιούχοι

Ποιες είναι οι περιοχές με την μεγαλύτερη αύξηση στις αφίξεις τουριστών. Τι είπε για το “κύμα τουριστών” που αναζητούν σπίτια για να περάσουν τον χειμώνα στην Ελλάδα, λόγω ενεργειακής κρίσης.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένη την Παρασκευή η Υφυπουργός Τουρισμού.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, καθώς από αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Όπως σημείωσε, γίνονται οι τελευταίες δοκιμές στην πλατφόρμα, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα, καθώς αναμένεται να δεχθεί μεγάλο όγκο επισκεπτών που θα θελήσουν να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2022».

Η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε πως μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων θα γίνει η ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα προκύψουν 200.000 δικαιούχοι, όσοι ήταν σωρευτικά οι δικαιούχοι τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Η Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε πως χάρη στο συνολικό κονδύλι, που ανέβηκε από 20 εκ. ευρώ πέρσι σε 30 εκ. ευρώ φέτος, έχει αυξηθεί το ποσό της επιδότησης ανά δικαιούχο από τα 120 στα 150 ευρώ.

Κάθε δικαιούχος θα «κατεβάσει» στο κινητό του μια άυλη κάρτα με το ποσό της επιδότησης, το οποίο θα μπορεί να διατεθεί μόνο για δαπάνες διαμονής.

Απαντώντας σε παράπονα πως δεν διατίθενται δωμάτια για τους δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού τον Αύγουστο, σε δημοφιλείς προορισμούς, η κ. Ζαχαράκη είπε πως έχει αυξηθεί η επιδότηση κατά 20% τον Αύγουστο, ώστε να μπορούν οι δικαιούχοι να βρουν δωμάτια και τον Αύγουστο σε προορισμούς που βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών.

Η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε πως από χθες άρχισε η υποβολή αιτήσεων και για το επιδοτούμενο πρόγραμμα τουρισμού που αφορά συνταξιούχους.

Αισιοδοξία για την πορεία του Τουρισμού

«Πάμε καλύτερα ίσως και από αυτό που κάποιος θα περίμενε, αλλά πάντα πρέπει να κρατάμε τον απρόβλεπτο παράγοντα, όπως πχ. κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την πανδημία», είπε η κ. Ζαχαράκη, ερωτηθείσα για την πορεία του τουρισμού και το κατά πόσον φέτος θα σπάσει το ρεκόρ του 2019, που ήταν η καλύτερη χρονιά για τον τουρισμό στην Ελλάδα.

Όπως συμπλήρωσε, «ξέρουμε ότι αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα χαλάνε 10% περισσότερα χρήματα φέτος. Φέτος έρχονται περισσότεροι τουρίστες από τις ΗΠΑ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε πολλές περιοχές θα προσεγγίσουμε την επίδοση του 2019 και θα την υπερβούμε».

Ανέφερε πως πολύ καλά πηγαίνουν φέτος η Κρήτη, συνολικά το νότιο Αιγαίο, η Κέρκυρα, αλλά και πόλεις, με πρώτη την Αθήνα, έχοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σε ότι αφορά τις διακοπές για τους Έλληνες, η κ. Ζαχαράκη είπε πως πέρα από την επιδότηση διαμονής σε ξενοδοχεία μέσω του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, υπάρχουν ακόμη αρκετά προγράμματα ενισχύσεων, που συνολικά ανέρχονται σε 75 εκατομμύρια ευρώ. Προσέθεσε ότι «οι Έλληνες έχουν και ποικιλία επιλογών, γιατί έχουν την ευχέρεια της μετακίνησης με αυτοκίνητο».

«Μιλάω με ανθρώπους του τουρισμού σε όλη την χώρα, οι οποίοι είναι όχι μόνο αισιόδοξοι, είναι πολλοί περήφανοι για τις επιδόσεις τους», είπε η κ .Ζαχαράκη.

Τουρίστες θα «ξεχειμωνιάσουν» στην Ελλάδα, λόγω ενεργειακής κρίσης

«Παρατηρούμε ότι μεγάλοι tour operator προγραμματίζουν πτήσεις για μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν, τον Νοέμβριο και μετά», είπε η κ. Ζαχαράκη.

Λόγω και της ενεργειακής κρίσης και του δύσκολου χειμώνα που προβλέπεται για τις χώρες, κυρίως της βόρειας Ευρώπης με τον πιο σκληρό χειμώνα, πολλοί κάτοικοι χωρών όπως η Γερμανία και η Αυστρία προσανατολίζονται να «μεταναστεύσουν» για μερικούς μήνες στην Ελλάδα.

Όπως είπε η υφυπουργός Τουρισμού, «καταρτίζονται προγράμματα χειμερινού τουρισμού και υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν και διαμονή για να περάσουν τον χειμώνα στην Ελλάδα, καθώς ο χειμώνας είναι ηπιότερος στην χώρα μας. Μιλάμε για την τάση του “Silver economy”, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε».

