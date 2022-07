Κοινωνία

Τραπεζικός υπάλληλος κατηγορείται για υπεξαίρεση 470000 ευρώ

Τραπεζικός υπάλλος κατηγορείται ότι "έβαζε χέρι" σε καταθέσεις και τα έπαιζε στον τζόγο.

Την 22α Σεπτεμβρίου 2022 θα εκδικαστεί μετά από αναβολή, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, υπόθεση με κατηγορούμενο για υπεξαίρεση στην Υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου μεγαλύτερου των 120.000 ευρώ, έναν 59χρονο ταμειολογιστή της Εθνικής Τράπεζας της Κω.

Του αποδίδεται ειδικότερα ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 Μαΐου 2012 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2014 και σε ημερομηνίες που δεν εξακριβώθηκαν επακριβώς, ενώ ήταν τραπεζικός υπάλληλος και με την ιδιότητά του αυτή υπηρετούσε στην Εθνική Τράπεζα ως προϊστάμενος ταμειολογιστών, στα καθήκοντα του οποίου ανάγονταν η έκδοση, σύνταξη και τήρηση των εγγράφων κινήσεως των λογαριασμών των πελατών της τράπεζας, δηλαδή βιβλιαρίων καταθέσεων, πάσης φύσεως λογαριασμών (προθεσμιακών, ταμιευτηρίου), καρτελών, ηλεκτρονικών εγγράφων κινήσεως των λογαριασμών, κατά πάγια, δε, τακτική του άνω καταστήματος ασχολείτο με τις πράξεις που αφορούσαν σε προθεσμιακούς και καταθετικούς λογαριασμούς, έχοντας την επιμέλεια της ταμειακής διακίνησης των χρηματικών συναλλαγών της τράπεζας, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι λόγω της ως άνω υπαλληλικής του ιδιότητας διενεργούσε εγχρήματες συναλλαγές, αφού προέβαινε σε παράνομες αναλήψεις από λογαριασμούς πελατών με τη χρήση ανυπόγραφων παραστατικών πελάτη (συνολικά 151.000 ευρώ), αλλά και χρηματικών ποσών που του είχε, εμπιστευθεί, η τράπεζα λόγω της προαναφερόμενης υπαλληλικής του ιδιότητας (συνολικά 319.031,92 ευρώ) αφαιρούσε και ιδιοποιείτο παράνομα τα χρηματικά αυτά ποσά, που κατείχε λόγω της προαναφερόμενης υπαλληλικής του ιδιότητας και επωφελούμενος αυτής και με τις ενέργειές του αυτές, στο ως άνω χρονικό διάστημα ιδιοποιήθηκε παρακρατώντας παράνομα το ποσόν συνολικά των 470.031,92 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η έρευνα εις βάρος του κινήθηκε όταν διαπιστώθηκε υπεξαίρεση από λογαριασμό του ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη και στην πορεία διαπιστώθηκε ότι είχε υπεξαιρέσει χρήματα και από μια ιδιώτη αλλά και χρήματα τα οποία είχε στη διαχείρισή του.

Φέρεται να ανέφερε στους προϊσταμένους του ότι το ποσό που υπεξαίρεσε το χρησιμοποίησε για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη επιστρέψει μέρος των υπεξαιρεθέντων και καταβάλλει χρήματα σε δόσεις ενώ έχει προσημειωθεί υπέρ της τράπεζας ακίνητό του.

Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρίσταται ο δικηγόρος κ. Μανώλης Χατζηάμαλλος.

Πηγή: dimokratiki.gr

