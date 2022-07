Οικονομία

Power Pass: Ξεκινά η καταβολή για 1,9 εκατ. δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα δουν οι δικαιούχοι το ποσό της επιδότησης που θα πάρουν

Ξεκινά από σήμερα η πίστωση των χρημάτων του Power Pass στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Χθες αναρτήθηκαν στην σχετική εφαρμογή (vouchers.gov.gr) τα ποσά, ενώ παράλληλα απεστάλη και ενημερωτικό e-mail.

Σήμερα αναμένεται να πληρωθούν 1,9 εκατ. δικαιούχοι από συνολικά 2.952.778 αιτήσεις, που αφορούν 2.530.597 φυσικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να πληρωθεί σήμερα αγγίζει τα 230 εκατ. ευρώ.

Για τα υπόλοιπα περίπου 600.000 φυσικά πρόσωπα συνεχίζεται ο έλεγχος των στοιχείων και όσα εξ αυτών είναι δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την έκδοση των σχετικών ενημερωτικών εκκαθαριστικών.

Όπως είχε αναφέρει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, οι πληρωμές θα γίνουν εφάπαξ. Τα ποσά των επιστροφών ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν έως τα 600 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι η συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς να υπερβαίνει τα 30 ευρώ.

Επεκτείνεται το μέτρο και για τους λογαριασμούς Ιουνίου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχουν δεσμευτεί 280 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του μέτρου και ότι, για ορισμένους συμπολίτες μας, εκδόθηκαν εκκαθαριστικοί λογαριασμοί εντός Ιουνίου 2022 που αφορούν τη χειμερινή περίοδο κατανάλωσης με σημαντική επιβάρυνση, η κυβέρνηση προχωρά σε επέκταση του μέτρου και για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί εντός Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα Power Pass και χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης, το επόμενο διάστημα θα ληφθούν από τους παρόχους ενέργειας τα στοιχεία για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί εντός Ιουνίου. Οι λογαριασμοί του Ιουνίου θα συσχετιστούν με τις δηλώσεις κύριας κατοικίας και φοιτητικής κατοικίας που έχουν ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι για τον μήνα Μάιο στην

πλατφόρμα.

Κατόπιν, θα επανυπολογιστεί το σύνολο της ενίσχυσης για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου, και το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι, έως τα τέλη Αυγούστου ή το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ένας δικαιούχος ξεπερνά τα 30 ευρώ επιβάρυνση για το σύνολο της περιόδου 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, θα λάβει τη συνολική ενίσχυση, δηλαδή θα γίνει επανυπολογισμός του ποσού για το σύνολο της περιόδου. Αντίστοιχα, η συνολική ενίσχυση για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 ευρώ.

Πώς θα δείτε πόσα χρήματα θα πάρετε

Στην εφαρμογή vouchers.gov.gr/powerpass, εκεί δηλαδή όπου κάνατε και την αίτηση, βάζετε τους κωδικούς Taxisnet, πατάτε «Επιβεβαίωση» και στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το ποσό της επιδότησης που θα μπει στον τραπεζικό λογαριασμό που πληρώσατε.

Οι ενδείξεις που μπορεί να δει ο καταναλωτής ανάλογα με την κατάσταση της αίτησης του είναι οι εξής:

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ: o χρήστης δεν έχει πατήσει "υποβολή αίτησης".

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: έχει απορριφθεί η αίτηση. Εάν πλοηγηθείτε στη σελίδα της αίτησης θα δείτε στο πάνω μέρος περισσότερες πληροφορίες (π.χ. αδυναμία διασταύρωσης του ΑΦΜ ως δικαιούχου/συνδικαιούχου στο δηλωθέν ΙΒΑΝ). Απορριφθείσες αιτήσεις μπορούν να αλαχθούν και να επανυποβληθούν.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: η αίτηση έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των ακολούθων.

- αν το ΑΦΜ είναι δικαιούχος / συνδικαιούχος στο δηλωθέν IBAN.

- αν ο αιτών/αιτούσα δεν έχει ξεπεράσει την μία (1) αίτηση για τον ίδιο και τον/την σύζυγο και δεν έχει ξεπεράσει τις τρεις (3) για τα προστατευόμενα μέλη.

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: για τις αιτήσεις που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για το ΙΒΑΝ/ΑΦΜ, και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τον πολίτη. Μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Υποβολής αιτήσεων (1η Ιουλίου 2022) θα εκτελεστούν οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία λογαριασμών που θα δοθούν από τους παρόχους, ώστε να γίνει η εκκαθάριση και να υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: το ποσό επιστροφής (για πληρωμή, μέσω ΔΙΑΣ) θα αποσταλεί στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: η εντολή για το ποσό επιστροφής έχει αποσταλεί στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μέσω ΔΙΑΣ και περιμένουμε από την τράπεζα να κάνει την πληρωμή.

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ: έχουμε λάβει απάντηση από το επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ότι εκτέλεσε επιτυχώς την πληρωμη. Ο/Η δικαιούχος μπορεί να ελέγξει το λογαριασμό του/της.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη (εικόνες)

“Κένταυρος” - Ψαλτοπούλου: προβληματισμός για την μεταδοτικότητα του

Ημαθία - Τροχαίο: Πέθανε από ανακοπή πάνω στο τιμόνι (εικόνες)