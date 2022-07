Life

“Παγιδευμένοι”: Νέα σειρά στον ΑΝΤ1 - Η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές (εικόνες)

Την πρώτη μεγάλη συνάντηση είχε το καστ της καινούριας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, για την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου, που θα “ζωντανέψει” στις οθόνες μας το φθινόπωρο.

Λίγο πριν η κάμερα αρχίσει να καταγράφει τη δυνατή τους ιστορία, οι «Παγιδευμένοι» συναντήθηκαν για την πρώτη ανάγνωση σεναρίου.

Μέσα σ’ ένα πολύ φιλικό και ζεστό κλίμα, το καστ της νέας δραματικής σειράς του AΝΤ1 «ζωντάνεψε», για πρώτη φορά, τους ρόλους υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Βίκυς Μανώλη.

Ενθουσιασμένοι από τη «συνάντησή» τους με τους χαρακτήρες που θα ενσαρκώσουν, αλλά και τη συνεχή ανατροπή της πλοκής του σεναρίου, οι ηθοποιοί έδωσαν το επόμενο ραντεβού στον… «τόπο του εγκλήματος», όπου θα δοθεί το σύνθημα για την έναρξη των γυρισμάτων.

Ένα νεαρό κορίτσι δολοφονείται.

Μία δικηγόρος και ένας Εισαγγελέας συναντιούνται και αναγκάζονται να συνεργαστούν για να βρουν τον πραγματικό ένοχο.

Ποιοι είναι οι αληθινοί δράστες και ποιοι οι ηθικοί αυτουργοί;

Πόσα πρόσωπα έχει η αλήθεια;

Ποιοι θα πέσουν στην παγίδα μεγάλων μυστικών και έντονων συναισθημάτων;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Αθηνά Ροδίτου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Πορφύρη, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη.

Στο ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στο ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στο ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στο ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στο ρόλο της Χρύσας η Σοφία Φαραζή

Η σκηνοθεσία είναι της Βίκυς Μανώλη, η απόδοση σεναρίου της Σωτηρίας Ψευτούδη και η εκτέλεση παραγωγής της PEDIO PRODUCTIONS.

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τη σεζόν 2022-2023.

