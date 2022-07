Κόσμος

Κίνα: Έμαθε ότι δεν είναι βιολογικός πατέρας του γιου του και τον εγκατέλειψε στο σχολείο

Ένα πεντάχρονο αγόρι εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του στο σχολείο του στην Κίνα.

Σύμφωνα με τη New York Post, το αγόρι εγκαταλείφθηκε από τον άντρα, ο οποίος αρνήθηκε να τον παραλάβει αφότου έμαθε ότι δεν ήταν στην πραγματικότητα ο βιολογικός του απόγονος.

Το αγόρι, το οποίο στα δημοσιεύματα του κινεζικού τύπου αναφέρεται ως «Xiao Rui», το εγκατέλειψε ο πατέρας του την περασμένη εβδομάδα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πατέρας άφησε το παιδί για μάθημα όπως συνήθιζε, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ για να το παραλάβει.

Μαζί του ο μικρός Xiao είχε μόνο ένα σακίδιο με μία αλλαξιά ρούχα κι ένα κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με την South China Morning Post.

Ο δάσκαλος του παιδιού, ο οποίος αναφέρεται στα δημοσιεύματα με το επίθετο «Chen», φέρεται να προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τον πατέρα, ο οποίος απάντησε μεν στις κλήσεις, ωστόσο αρνήθηκε να παραλάβει τον μικρό, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ο βιολογικός πατέρας του, μετά από τεστ πατρότητας στο οποίο υποβλήθηκε.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο μικρός Xiao ήταν πλέον «πρόβλημα του σχολείου και όχι δικό του».

Ο δάσκαλος επισκέφτηκε το σπίτι του πεντάχρονου για να διαπιστώσει ότι ήταν άδειο, ενώ ήταν άγνωστο το πού βρισκόταν η μητέρα του. Η αστυνομία ήρθε σε επαφή και με τον παππού και τον θείο του μικρού οι οποίοι επίσης φαίνεται να αρνήθηκαν να τον αναλάβουν.

