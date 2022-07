Κοινωνία

Χαλκιδική: Η μαφία... του λουκουμά στα χέρια της ΕΛΑΣ - Πώς δρούσε σε 19 παραλίες

Πυροβολισμοί, απειλές και εκβιασμοί για την πώληση ...λουκουμάδων. Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας με 12 κατηγορούμενους.

(εικόνα αρχείου)

Πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί, απειλές και εκβιασμοί φαίνεται να περιέχονται στη δράση εγκληματικής ομάδας, με επίκεντρο τον έλεγχο των σημείων πώλησης λουκουμάδων σε δημοφιλείς παραλίες της Σιθωνίας, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την εξιχνίαση της δράσης της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας, ταυτοποιώντας τα στοιχεία 12 εμπλεκόμενων προσώπων, μελών και συνεργών, ανάμεσά τους ένας 39χρονος που φέρεται ως «αρχηγός» της και κλήθηκε ήδη να λογοδοτήσει στις δικαστικές Αρχές της Χαλκιδικής, που τον έκριναν προφυλακιστέο.

Όπως ανακοινώθηκε, η εγκληματική ομάδα εξανάγκαζε Αλβανούς να πωλούν παράνομα λουκουμάδες σε 19 παραλίες της Χαλκιδικής, σκορπίζοντας, παράλληλα, τον τρόμο σε ιδιοκτήτες καταστημάτων και πωλητές των περιοχών αυτών με ανάλογη δραστηριότητα, καθώς -σύμφωνα με καταγγελίες- τους απειλούσαν, τους εκβίαζαν και ασκούσαν σωματική βία σε βάρος τους.

Η εγκληματική τους δράση είχε διαπιστωθεί πέρσι τον Ιούλιο, με την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον 44χρονου μικροπωλητή λουκουμάδων, σε περιοχή της Νικήτης, τον οποίο πυροβόλησαν, χωρίς όμως να τον πετύχουν. Για την περίπτωση αυτή είχε συλληφθεί και καταστεί κατηγορούμενος ο 39χρονος (ημεδαπός).

Εκτός από τα συνδεόμενα με τους λουκουμάδες περιστατικά βίας, η εγκληματική ομάδα φαίνεται να εμπλέκεται σε περιπτώσεις εκβιαστικής είσπραξης ποσών για λογαριασμού τρίτων προσώπων. Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δύο ιδιοκτητών κέντρων αισθητικής και αδυνατίσματος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, «ανέθεσαν» στον 39χρονο να εκβιάσει πελάτισσά τους με πρόβλημα υγείας, προκειμένου να μην διεκδικήσει πίσω χρήματα που της είχαν αποσπάσει, ενώ με τον ίδιο τρόπο επιχείρησε να μεταβιβαστούν στους παραπάνω ιδιοκτήτες δύο ακίνητα της εν λόγω πελάτισσας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου και το προηγούμενο διάστημα τα 12 εμπλεκόμενα πρόσωπα (εκτός από τον 39χρονο, τέσσερα κατηγορούμενα ως μέλη της εγκληματικής ομάδας και επτά συνεργοί) απολογήθηκαν στον Ανακριτή. Αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του φερόμενου ως «αρχηγού», ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους (κατά περίπτωση καταβολή χρηματικής εγγύησης, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής).