Χτύπησε τη γυναίκα του και την κόρη της που πήγε να τη σώσει

Τι κατήγγειλε η κόρη της 40χρονης και που εντοπίστηκε ο φερόμενος δράστης



Μια γειτονιά στην φιλήσυχη Λέρο αναστατώθηκε από το σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο που προκάλεσε ένας 36χρονος «νταής», ο οποίος ξυλοκόπησε αλύπητα την 40χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους για ασήμαντη αφορμή και έσπευσε να εξαφανιστεί.

Το σοβαρό επεισόδιο, που συνέβη το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι της οικογένειας, κατήγγειλε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα η μεγαλύτερη κόρη της 40χρονης από τον πρώτο της γάμο, η οποία μάλιστα δέχθηκε και η ίδια επίθεση από τον πατριό της όταν επιχείρησε να επέμβει για να απομακρύνει από τα χέρια του τη μητέρα της!

Ο δράστης έφυγε βιαστικά από το σπίτι, όταν είδε το κορίτσι να τηλεφωνεί στην Αστυνομία. Ωστόσο, λίγο αργότερα εντοπίστηκε κρυμμένος μέσα στη... βάρκα του, όπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Αφού οδηγήθηκε στην Εισαγγελία της Κω και του απαγγέλθηκε κατηγορία, παραπέμφθηκε να δικαστεί με την διαδικασία του αυτοφώρου.

