Λαμία: Πατέρας βίαζε την ανήλικη κόρη του και κακοποιούσε τα αδέρφια της

Σε φυλάκιση 15 χρόνων καταδικάστηκε ένας πατέρας από την Φωκίδα, ο οποίος βίαζε την ανήλική κόρη του και κακοποιούσε και τα τρία παιδιά του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας καταδίκασε τον 43χρονο από την Αλβανία, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούλιο σε περιοχή του Ευπαλίου Φωκίδας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των τριών ανήλικων παιδιών του, ενώ αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ασελγούσε σε βάρος της μεγαλύτερης κόρης του πριν εκείνη συμπληρώσει τα 14 έτη, και συνευρέθηκε ερωτικά μαζί της λίγο αργότερα!

Η απόφαση από τακτικούς Δικαστές και ενόρκους ήταν ομόφωνη, όπως και για το γεγονός η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Αυτό σημαίνει ότι ο 43χρονος θα επιστρέψει στις Φυλακές Γρεβενών, όπου βρίσκεται έγκλειστος από το περασμένο καλοκαίρι.

Πρόκειται για ένα οικογενειακό δράμα, καθώς τα τρία παιδιά μεγάλωναν μόνα με τον πατέρα, καθώς η μάνα τους είχε φύγει από το σπίτι.

Η περιγραφή που έκανε στο Δικαστήριο ο μεγαλύτερος γιος (17 χρονών σήμερα), που μαζί με τις δύο του αδελφές βρίσκεται πλέον στο «Χαμόγελο του Παιδιού», δεν άφησαν περιθώρια στους Δικαστές να παρερμηνεύσουν για το τι βίωναν στο σπίτι τους. «Δεν τον εμπιστεύομαι, δεν περνάγαμε καλά. Δε θέλω να έχω καμία σχέση με κανέναν από τους δύο γονείς μου. Θέλω να επιστρέψω στο Ίδρυμα», κατέληξε στην κατάθεσή του ο 17χρονος.

Το βασικό θύμα της υπόθεσης λόγω ανηλικότητας δεν παρευρέθη στο Δικαστήριο, η Εισαγγελέας της έδρας όμως τόνισε ότι «όσοι ψυχολόγοι την εξέτασαν δεν είπε κανένας ότι αυτά που κατήγγειλε είναι μυθοπλασία».

Από την πλευρά του ο 43χρονος «πα-τέρας» στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι η κόρη του ότι έκανε το έκανε για να τον εκδικηθεί που δεν την άφηνε να βγει με τις φίλες της και να έρχεται μετά τις 11 το βράδυ. Εκείνη, ισχυρίστηκε ήθελε να βγαίνει, ενώ σαν μεγαλύτερη αυτός την υποχρέωνε να κάνει τις δουλειές του σπιτιού.

