Πολιτική

Συνάντηση Δένδια με Τσούνη - Τι συζήτησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό Πρέσβη.

Με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει ο έλληνας ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο Twitter, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρόποι περαιτέρω ενδυνάμωσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Συναντήθηκα με τον Πρέσβη των ΗΠΑ George Tsunis @GreeceMFA. Συζητήσαμε για τρόπους περαιτέρω ενδυνάμωσης της στρατηγικής συνεργασίας ???????? - Ι met with @USAmbassadorGR George Tsunis. Talks focused on ways to further enhance ???????? strategic partnership. pic.twitter.com/Bz9FETkFd1

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 15, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Η μαφία... του λουκουμά στα χέρια της ΕΛΑΣ - Πώς δρούσε σε 19 παραλίες

“Κένταυρος” - Ψαλτοπούλου: προβληματισμός για την μεταδοτικότητα του

Ζώδια: Οι προβλέψεις για το τριήμερο