Μητσοτάκης για Power Pass: Είμαστε σε πόλεμο - Αποζημιώσεις και τον Ιούνιο

Θα δοθούν άμεσα άλλα 40 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν και οι λογαριασμοί που εκδόθηκαν τον Ιούνιο. Δείτε βίντεο με το μήνυμα του πρωθυπουργού.

«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, μέχρι να περάσει και αυτή η τρικυμία. Μέχρι να βγούμε ξανά νικητές. Όλοι μαζί!» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του με αφορμή την ενεργοποίηση από σήμερα των αποζημιώσεων του Power Pass στους καταναλωτές για μέρος των αυξήσεων στο ρεύμα από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αποκαθίσταται έτσι μια αδικία, υπογραμμίζοντας ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες, διεκπεραιώθηκαν 3 εκατομμύρια αιτήσεις, σχεδόν 2 εκατομμύρια δικαιούχοι εισπράττουν, ήδη, ποσά από 18 έως και 600 ευρώ, και συνολικά πιστώνονται 260 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς πολιτών, ενώ όπως είπε, θα δοθούν άμεσα άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν και οι λογαριασμοί που εκδόθηκαν τον Ιούνιο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή η ενίσχυση σε συνδυασμό με άλλες εκπτώσεις και επιδοτήσεις, που επίσης ισχύουν, μετριάζει το βάρος των ανατιμήσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παγκόσμια κρίση στην Ενέργεια.

Τόνισε επίσης ότι η οικονομική ενίσχυση γίνεται εφικτή χάρη στην ανάπτυξη που δίνει δημοσιονομικό χώρο, σημείωσε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου εξαπλασιαστήκαν από πέρσι, και τόνισε:

«Είμαστε σε πόλεμο. Και αυτό είναι το κόστος της εθνικής μας άμυνας απέναντι σε μία παγκόσμια πρόκληση, που ζητά ευρωπαϊκή απάντηση. Απάντηση, που η χώρα μας θα διεκδικεί μέχρι να δοθεί. Στο μεταξύ, ωστόσο, η κυβέρνηση θα εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να προστατεύει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όμως τα περιθώρια έχουν και όρια. Και όποιος υπόσχεται εύκολες λύσεις λέει, απλώς, εύκολα ψέματα».





Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Από σήμερα, η Πολιτεία ενεργοποιεί ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, που πολιορκεί όλες τις χώρες και όλα τα νοικοκυριά: η εφαρμογή Power Pass ξεκινά να αποζημιώνει αναδρομικά τους καταναλωτές για μέρος των αυξήσεων στο ρεύμα από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο. Αποκαθιστούμε, έτσι, μία αδικία.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, διεκπεραιώθηκαν 3 εκατομμύρια αιτήσεις. Και σχεδόν 2 εκατομμύρια δικαιούχοι εισπράττουν, ήδη, ποσά από 18 έως και 600 ευρώ. Κάτι που σε συνδυασμό με άλλες εκπτώσεις και επιδοτήσεις, που επίσης ισχύουν, μετριάζει το βάρος των ανατιμήσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παγκόσμια κρίση στην Ενέργεια. Συνολικά, 260 εκατομμύρια ευρώ πιστώνονται σε λογαριασμούς πολιτών, που ειδοποιούνται από την πλατφόρμα ή με μήνυμα στον υπολογιστή τους. Ενώ θα δοθούν άμεσα άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν και οι λογαριασμοί που εκδόθηκαν τον Ιούνιο.

Πρόκειται για μία ακόμη δράση ανακούφισης. Που γίνεται δυνατή, όμως, χάρη στην ανάπτυξη η οποία μας προσφέρει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Αλλά και χάρη στην επιλογή μας τα οφέλη από αυτήν να επιστρέφουν στην κοινωνία. Γιατί ξέρω καλά την καθημερινή πίεση που ασκεί ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Σε αυτόν υψώνουμε τώρα άλλο ένα ανάχωμα. Που προφανώς θα το ήθελα μεγαλύτερο. Αλλά που πρέπει να ζυγίζεται στο μέτρο της πραγματικότητας και των εθνικών μας αντοχών.

Η νέα στήριξη στο ρεύμα είναι επίσης στοχευμένη παρέμβαση. Συνοδεύει, άλλωστε, και την εξουδετέρωση στην πράξη της ρήτρας αναπροσαρμογής που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο. Θέλω να θυμίσω, όμως, ότι ήδη οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν 6πλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει μία τέτοια αύξηση. Μπορεί μόνο να την περιορίζει. Και αυτό κάνουμε με πρωτοβουλίες, όπως η σημερινή, που καλύπτει το 60% των αυξήσεων που έχουν μεσολαβήσει.

Είμαστε σε πόλεμο. Και αυτό είναι το κόστος της εθνικής μας άμυνας απέναντι σε μία παγκόσμια πρόκληση, που ζητά ευρωπαϊκή απάντηση. Απάντηση, που η χώρα μας θα διεκδικεί μέχρι να δοθεί. Στο μεταξύ, ωστόσο, η κυβέρνηση θα εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να προστατεύει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όμως τα περιθώρια έχουν και όρια. Και όποιος υπόσχεται εύκολες λύσεις λέει, απλώς, εύκολα ψέματα.

Δεν θα κρύψω ότι η παγκόσμια συγκυρία είναι δύσκολη. Και παντού, κάθε μέτρο μοιάζει μικρό μπροστά στις μεγάλες ανάγκες. Αλλά γνωρίζω καλά και τις ικανότητες που δείξαμε στις δοκιμασίες που ζήσαμε. Όπως και τη δύναμη της ενότητας και της σταθερότητας. Ένα, λοιπόν, μπορώ να υποσχεθώ: Ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, μέχρι να περάσει και αυτή η τρικυμία. Μέχρι να βγούμε ξανά νικητές. Όλοι μαζί!

