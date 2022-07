Πολιτική

Τσίπρας για Λιγνάδη: Να σταματήσουν οι σκανδαλώδεις ανισότητες

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τους λογαριασμούς ρεύματος και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Φωκίδα.

Στον νομό Φωκίδας περιοδεύει από το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. Αρχικά, επισκέφθηκε τον πληγέντα από την φωτιά Παραδοσιακό Ελαιώνα της Άμφισσας. Σε συζητήσεις που είχε με τους κατοίκους, κοινή παραδοχή όλων ήταν η μεγάλη ολιγωρία των Αρχών, με αποτέλεσμα να ξεφύγει η πυρκαγιά και να κάψει μεγάλο μέρος του παραδοσιακού ιστορικού ελαιώνα στο δελφικό τοπίο. Παράλληλα, κατήγγειλαν πως ακόμα και μετά την καταστροφή, η αδιαφορία συνεχίζεται, αφού από τον ΕΛΓΑ τους ενημέρωσαν πως θα έρθουν για να κάνουν εκτίμηση για τις καταστροφές την άνοιξη του 2023.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας περιόδευσε στην αγορά της Άμφισσας. Κατά την περιοδεία του συζήτησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές για την κατάσταση στην αγορά, τη δραματική μείωση του τζίρου και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Σχεδόν το σύνολο των πολιτών στις συζητήσεις που είχαν με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ χαρακτήρισαν την ακρίβεια και την έκρηξη του ενεργειακού κόστους στους λογαριασμούς ρεύματος ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο πλέον λαμβάνει υπαρξιακές διαστάσεις, ενώ πολλοί χαρακτήρισαν «απάτη» το power pass, καθώς αντί για 600 ευρώ επιστροφές στους λογαριασμούς τους είδαν χθες ελάχιστα ευρώ, παρά τα υπέρογκα ποσά που έχουν πληρώσει στη ρήτρα αναπροσαρμογής τόσους μήνες.

Μετά την περιοδεία του ο κ. Τσίπρας σε ομιλία που πραγματοποίησε σε πλατεία της Άμφισσας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τους λογαριασμούς ρεύματος, τονίζοντας πως «δυστυχώς τα τρία αυτά χρόνια η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη φρόντισε να ευνοήσει τους λίγους, τους έχοντες και κατέχοντες. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας περνά πολύ μεγάλες δυσκολίες, μεγαλύτερες από ποτέ, ίσως και από τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως «ο ενεργειακός πληθωρισμός της Ελλάδας είναι ο μεγαλύτερος σε ολόκληρη την Ευρώπη», επικαλούμενος τα στοιχεία της Κομισιόν που ανακοινώθηκαν χθες, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη για της επιχειρήσεις και το τρίτο ακριβότερο για τα νοικοκυριά. Χαρακτήρισε «τρομακτική» την ακρίβεια «για τα σούπερ μάρκετ», ενώ αναφερόμενος στους λογαριασμούς ρεύματος τόνισε πως «η αισχροκέρδεια που γίνεται με τις πλάτες της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια δεν έχει ξαναγίνει», στηλιτεύοντας τα «golden boys με τους παχυλούς μισθούς και τα bonus εκατομμυρίων στους εαυτούς τους» αλλά και «την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης». «Ο Μακρόν στη Γαλλία εθνικοποιεί τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και ο κ. Μητσοτάκης την ιδιωτικοποιεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατήγγειλε επίσης πως «κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση χάνει» γιατί «η μόνη έγνοια τους είναι να έχουν περισσότερα κέρδη για να τα μοιράζονται οι μέτοχοι και να είναι ψηλά η τιμή στο ταμπλό του χρηματιστηρίου».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην «τρομακτική αισχροκέρδεια» έκανε λόγο για 1,5 δισ. ευρώ υπερκέρδη σε ένα οκτάμηνο «τα οποία δήθεν θα φορολογούσαν με 90%». «Τελικά, από το 1,5 δισ. ξέρετε πόσα θα φορολογήσουν; 200 εκατομμύρια» προσέθεσε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας μάλιστα ότι «και αυτά θα τους τα επιστρέψουν πίσω με τις χάρες που κάνουν και στη ΔΕΗ και στους ιδιώτες. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα στη χώρα μας σήμερα».

«Σκανδαλώδεις ανισότητες, αφέθηκε ελεύθερος ο κολλητός της εξουσίας»

Εξάλλου, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «δεν είναι μόνο οι δυσκολίες που ζούμε, αλλά και οι σκανδαλώδεις ανισότητες», κάνοντας λόγο για «αίσθημα έλλειψης δικαιοσύνης στον τόπο» και «αίσθημα ατιμωρησίας» με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη. Φέρνοντας το παράδειγμα ενός «φτωχοδιαβόλου» που φυλακίστηκε για μία μικροκλοπή στη Θεσσαλονίκη, τόνισε πως «αυτός που έκανε τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, βιασμούς, αφέθηκε χθες ελεύθερος γιατί ήταν κολλητός της εξουσίας».

Αντίστοιχο παράδειγμα «σκανδαλωδών ανισοτήτων» έφερε και με αφορμή την έξωση από πρώτη κατοικία «συνταξιούχου δημοσιογράφου για χρέη 15.000 ευρώ σε πιστωτικές κάρτες την ώρα που το κόμμα που μας κυβερνά έχει 350 εκατομμύρια ευρώ σε χρέη δανεικά και αγύριστα, το υπουργικό συμβούλιο έχει 12,5 εκατομμύρια δάνεια και ο ίδιος ο πρωθυπουργός 1,3 εκατομμύρια, αλλά αυτοί δεν έχουν κανέναν κίνδυνο να χάσουν τίποτα».

Για αυτό το λόγο, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «έχουμε μία υπόσχεση να δώσουμε για την επόμενη μέρα, που ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολη: Να επαναφέρουμε στον τόπο τη Δικαιοσύνη, να σταματήσουν οι σκανδαλώδεις ανισότητες, η ευνοιοκρατία, το πελατειακό κράτος, το ρουσφέτι και η αναξιοκρατία». «Αυτή είναι η μόνο υπόσχεση που θέλουνε να δώσουμε γιατί εμείς δεν χρωστάμε σε κανέναν».

Παράλληλα, ιδιαίτερα για το νομό Φωκίδας, ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες σε μία δέσμευση πως «στις εκλογές που θα έρθουν αργά ή γρήγορα, είτε το θέλει ο κ. Μητσοτάκης είτε όχι, η Φωκίδα θα βγάλει προοδευτικό βουλευτή». «Να ξαναβγάλει βουλευτή από την Αριστερά. Να κερδίσουμε στην Φωκίδα, να κερδίσουμε σε όλη την Ελλάδα. Να τελειώνει αυτός ο εφιάλτης» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Νέος τρόπος Μητσοτάκη για αντιμετώπιση πυρκαγιών»

Όσον αφορά τη «πολύ μεγάλη καταστροφή» από την πυρκαγιά στην περιοχή που κατέκαψε «τον ιστορικό ελαιώνα στο δελφικό τοπίο», ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε πως «ο νέος τρόπος που εφηύρε ο κ. Μητσοτάκης για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές είναι όχι να ενισχύσουμε την Πολιτική Προστασία, αλλά να σταματήσουν τα κανάλια να δείχνουν ότι υπάρχουν φωτιές».

Τόνισε ωστόσο πως «οι άνθρωποι που έχουν δει το βιος τους να καταστρέφεται, οι ελαιοπαραγωγοί, χρειάζονται ουσιαστική στήριξη», εξηγώντας ότι μετά τις καταστροφές για πολλά χρόνια δεν θα έχουν εισόδημα.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η στήριξη αυτή είναι απαραίτητη, «ιδίως τις μέρες αυτής της τρομακτικής πίεσης που δέχεται η κοινωνία, πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, όπως και δίπλα στους πιο αδύναμους».

