Πένθος για τον Γιάννη Σμαραγδή: Πέθανε η σύζυγός του Ελένη

Ο Γιάννης Σμαραγδής είχε μεγάλη αδυναμία στην σύζυγό του και μαζί δούλεψαν σε μερικές από τις πιο σημαντικές ταινίες του ελληνικού σινεμά.



Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Γιάννη Σμαραγδή, Ελένη, σε ηλικία 73 ετών. Η Ελένη Σμαραγδή υπήρξε το στήριγμα του σκηνοθέτη σε όλη του την κινηματογραφική πορεία.

Η Ελένη Σμαραγδή υπήρξε το στήριγμα του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή σε όλη του την κινηματογραφική πορεία. Ο ίδιος πάντα την θεωρούσε «Άγγελό» του. «Ήταν Άγγελος με φτερά, που μου τα δάνειζε κάθε φορά που έκανα μια ταινία. Σαν Άγγελος έφυγε».

Η Ελένη Σμαραγδή γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε γαλλική φιλολογία και σινεμά στο Παρίσι στα πανεπιστήμια Sorbonne Nouvelle και Paris VIII αντίστοιχα.

Υπήρξε δραστήρια υπέρμαχος των τεχνών από τα χρόνια της στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Από το 1980 έως το 1995 εργάσθηκε ως ιδρυτικό μέλος και αργότερα ως υπεύθυνη του Μορφωτικού Ινστιτούτου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Σ’ αυτό το διάστημα διοργάνωσε και επιμελήθηκε πολλές εκδηλώσεις, ομιλίες και εκθέσεις καθώς και πολλές εκδόσεις μία εκ των οποίων βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Επιτυχημένη και πολυβραβευμένη παραγωγός, από το 1988 εργάστηκε στο πλευρό του Γιάννη Σμαραγδή ως παραγωγός στην Alexandros Film Co. Ltd.

Μεταξύ των πολλαπλών βραβείων για τις ταινίες "Καζαντζάκης", "El Greco", "Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι", "Καβάφης", το 2018 τιμήθηκε με το βραβείο Grand Remi Award Καλύτερης Ταινίας για την ταινία ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ.

Το 2010 εξέδωσε το λεύκωμα «El Greco – η ταινία» από τις εκδόσεις Μίλητος. Στις 8 Μαρτίου 2010, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, της απενεμήθη τιμητική διάκριση από το Σύνδεσμο Γυναικών Ηρακλείου Κρήτης για την ταινία El Greco και τη δημιουργία και επιμέλεια του Μουσείου «El Greco: Επιστροφή στην Πατρίδα» στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.

Το 2009 επιμελήθηκε την μόνιμη έκθεση «EL GRECO-Επιστροφή στην Πατρίδα» στην Πύλη Βηθλεέμ του Ηρακλείου Κρήτης. Στις 16 Μαΐου 2008 τιμήθηκε με το βραβείο ΑΡΤΕΜΙΣ από το Ευρωπαϊκό-Αμερικανικό Συμβούλιο γυναικών ως παραγωγός για την ταινία EL GRECO. Το 2007 τιμήθηκε με το Α΄ Κρατικό βραβείο καλύτερης ταινίας για την ταινία EL GRECO.

