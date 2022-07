Τοπικά Νέα

Ληστεία στην Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν τσάντα με 22000 ευρώ

Θύμα άγριας ληστείας έπεσε μέρα - μεσημέρι υπάλληλος. Πώς του έστησαν καρτέρι και του πήραν χιλιάδες ευρώ.

Θύμα ληστείας έπεσε υπάλληλος εταιρείας, από τον οποίο άγνωστοι απέσπασαν, με τη χρήση σωματικής βίας, τσάντα με 22.000 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που το θύμα έβγαινε από το όχημά του.

Κατά πληροφορίες, οι δράστες ήταν τρεις και με τη λεία ανά χείρας τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

