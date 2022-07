Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Η ανάρτησή του για το ενοίκιο που... ξεσήκωσε τα social media

Η νέα ανάρτηση του Στέφανοι Τσιτσιπά στο twitter και οι αντιδράσεις που προκάλεσε..

Ο Στέφανος Τσιτσπάς "ξαναχτυπά" με νέα ανάρτηση στο twitter προκαλώντας για μία ακόμα φορά αντιδράσεις.

Ο 23χρονος τενίστας, που βρίσκεται στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, ασχολήθηκε με ένα θέμα που περισσότερο ταλαιπωρεί τους τον απλό κόσμο και όχι έναν ακριβοπληρωμένο αθλητή όπως ο ίδιος.

«Ποτέ δεν είχα καταλάβει πόσο σύντομος είναι ένας μήνας μέχρι να ξεκινήσω να πληρώνω ενοίκιο», έγραψε αυτή τη φορά στο twitter ο Έλληνας τενίστας.

I never realised how short an actual month is until I started paying rent. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 15, 2022

Οι αντιδράσεις όπως ήταν λογικό δεν άργησαν να έρθουν με πολλούς να λένε «καλωσήρθες στον κόσμο μας Στέφανε», ενώ άλλοι να τον προτρέπουν να μην μιλά για τέτοια ζητήματα λόγω της οικονομικής του κατάστασης.

