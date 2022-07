Κόσμος

ΕΕ: ηχηρό μήνυμα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηχηρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επιστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μήνυμα προς τους επικριτές της ελληνικής πολιτικής για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. απέστειλαν με κοινή τους επιστολή οι Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς και Vera Jourova, καθώς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson, απαντώντας σε επιστολή του Πρόεδρου της Επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Juan Fernando Lopez-Aguilar.

Στην επιστολή τους, σημειώνουν εμφατικά την υποχρέωση των κρατών-μελών της Ένωσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο να "παρεμποδίζουν και να αποθαρρύνουν τις παράτυπες συνοριακές διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε." και εκφράζουν την ανησυχία της Επιτροπής για τη δράση των δικτύων των λαθροδιακινητών στα σύνορα αλλά και για τον αυξανόμενο αριθμό "βάσιμων αναφορών" που επιβεβαιώνουν "την επικίνδυνη πρακτική των λαθροδιακινητών να εγκαταλείπουν μετανάστες στις νησίδες του Έβρου".

Επίσης τονίζουν την ανάγκη διαχωρισμού της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, από πλευράς ΜΚΟ, από την υποβοήθηση παράνομων διελεύσεων, υποβοήθηση που παραβιάζει το νόμο και διώκεται.

Ταυτόχρονα, οι κ.κ. Σχοινάς, Jourova και Johansson επεξηγούν το σύνθετο σύστημα ελέγχου των καταγγελιών για φερόμενες παραβιάσεις στα σύνορα σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, τις αρμόδιες προς τούτο ανεξάρτητες αρχές όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο Συνήγορος του Πολίτη, καθώς και την τακτική Δικαιοσύνη. Επιπρόσθετα, αναφέρουν τις ελληνικές πρωτοβουλίες για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών διασφάλισης του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως παρουσιάστηκαν πρόσφατα από τους συναρμόδιους Υπουργούς στην Επίτροπο κα Johansson.

Τέλος, οι Επίτροποι καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εντείνει από πλευράς του τις προσπάθειες υιοθέτησης νέας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στο πλαίσιο του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα του Κανονισμού Screening, που βρίσκεται στη διαδικασία του "τριλόγου" των ευρωπαϊκών θεσμών, και προβλέπει τη θέσπιση ανεξάρτητου εποπτικού μηχανισμού για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χανιά: Θρήνος για το νέο ζευγάρι και την 15χρονη (εικόνες)

Κίνα: Έμαθε ότι δεν είναι βιολογικός πατέρας του γιου του και τον εγκατέλειψε στο σχολείο

Λαμία: Πατέρας βίαζε την ανήλικη κόρη του και κακοποιούσε τα αδέρφια της