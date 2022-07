Πολιτική

Γιωτόπουλος: Πήρε για πρώτη φορά άδεια από τη φυλακή ο αρχηγός της “17 Νοέμβρη”

Άδεια πήρε ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, προκαλώντας την αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων.

Την πρώτη του άδεια μετά τη φυλάκισή του πήρε ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, επιστρέφοντας στο σπίτι του για τρεις ημέρες έπειτα από 20 χρόνια.

Από την ημέρα που συνελήφθη κατέθετε αιτήματα για χορήγηση άδειας ο εγκέφαλος της «17 Ν» και οι δικαστικές αρχές συνέχεια τα απέρριπταν, παρότι, με βάση τον νόμο, δικαιούται άδεια. Τελευταία φορά που κατέθεσε αίτημα ήταν το 2018 με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δικαστικές αρχές δεν μπήκαν καν στον κόπο να του απαντήσουν.

Όλα αυτά μέχρι πριν από περίπου έναν μήνα, όταν κατέθεσε νέο αίτημά, το οποίο έγινε δεκτό, και το περασμένο Σάββατο 8 Ιουλίου το πρωί βγήκε από τις Φυλακές Κορυδαλλού και επέστρεψε την Κυριακή 10 Ιουλίου.

Ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και σε 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες και ληστείες.

Η αντίδραση του Κώστα Μπακογιάννη

Με ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, σχολίασε την είδηση για την άδεια στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο τονίζοντας ότι θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις.

«Δόθηκε άδεια τριήμερη στον αρχηγό της 17 Νοέμβρη; Εν κρυπτώ; Δηλαδή, τουλάχιστον αμήχανα; Και μάλιστα στην επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν; Ισχύει; Απαιτούνται εξηγήσεις δημόσια και ξεκάθαρα», αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης.

