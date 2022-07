Κοινωνία

Φωτιά στον Κορυδαλλό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε και στην περιοχή του Κορυδαλλού σε χαμηλή βλάστηση στο τέρμα της Αθ. Διάκου πριν λίγο, ωστόσο οριοθετήθηκε άμεσα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο τέρμα της Αθ. Διάκου στον Κορυδαλλό. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2022

Μια αρκετά δύσκολη μέρα είναι σήμερα με τις φωτιές να εκδηλώνονται η μία μετά την άλλη.

Πρώτα στον Κουβαρά και την Ανάβυσσο, μετά δύο μέτωπα στην Κρήτη. Φωτιές εκδηλώθηκαν επίσης σε Αργολίδα, Κέρκυρα και Κάρυστο Ευβοίας.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα προειδοποιούσε κυρίως για αυτές τις περιοχές, οι οποίες είχαν μπει στο πορτοκαλί.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χανιά: Θρήνος για το νέο ζευγάρι και την 15χρονη (εικόνες)

Κίνα: Έμαθε ότι δεν είναι βιολογικός πατέρας του γιου του και τον εγκατέλειψε στο σχολείο

Λαμία: Πατέρας βίαζε την ανήλικη κόρη του και κακοποιούσε τα αδέρφια της