Δασικοί χάρτες: Παράταση για υποβολή αντιρρήσεων

Η ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι χορηγείται παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών για 16 ημέρες.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιουλίου 2022. Η παράταση αφορά στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν εντός του 2021 και για τους οποίους η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων εκπνέει σήμερα, 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η απόφαση ελήφθη λόγω των συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση και οι οποίες δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες του ελληνικού κτηματολογίου.

