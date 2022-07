Κοινωνία

Πόρτο Ράφτη: Τούρκοι διακινούσαν ναρκωτικά (εικόνες)

Τέσσερις Τούρκοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες (14/7) στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τέσσερις αλλοδαποί τουρκικής καταγωγής, 28, 30, 30 και 38 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στο πλαίσιο δράσεων για τη σύλληψη εμπόρων- διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση ατόμων που διακινούν ακατέργαστη κάνναβη στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Αττικής, ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Συγκεκριμένα, σε επιχείρηση που έγινε σε σπίτι στο Πόρτο Ράφτη βρέθηκαν ο 28χρονος, ο 30χρονος και ο 38χρονος, ενεργώντας και για λογαριασμό του άλλου 30χρονου, να κατέχουν :

συσκευασία με 16 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

9 συσκευασίες με περιεχόμενο σκόνη άγνωστης σύνθεσης, συνολικού βάρους 9.185 γραμμαρίων,

2 πιστόλια με 3 γεμιστήρες,

67 φυσίγγια, ηλεκτρονική ζυγαριά

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε άλλο σπίτι στο Πόρτο Ράφτη, συνελήφθη ο άλλος 30χρονος να έχει εγκαταστήσει, από κοινού με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, φυτεία καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και να κατέχει 9 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 30 έως 90 εκατοστών.

Κατασχέθηκαν επίσης ένα αυτοκίνητο και 6 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

