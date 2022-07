Αθλητικά

CAS: Οριστικά εκτός διοργανώσεων οι ρωσικές ομάδες

Η απόφαση του Ανώτατου Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου για τις ρωσικές ομάδες.

Το Ανώτατο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) εξέδωσε σήμερα (15/7) τις αποφάσεις για τις προσφυγές που κατέθεσε η Ρωσική Ομοσπονδία κατά της UEFA και της FIFA, αλλά και για εκείνες που κατέθεσαν η Ζενίτ, το Σότσι, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η Ντιναμό Μόσχας κατά της UEFA, επιβεβαιώνοντας την απόφαση αποκλεισμού συλλόγων και Εθνικών ομάδων από τους διάφορους αγώνες στους οποίους θα είχαν - υπό κανονικές συνθήκες - δικαίωμα συμμετοχής.

Και οι έξι προσφυγές παραπέμφθηκαν στο ίδιο σώμα διαιτητών του CAS, που πραγματοποίησε ακροάσεις με τα μέρη μέσω τηλεδιάσκεψης στις 5 και 11 Ιουλίου 2022. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η επιτροπή έκρινε ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι απαιτήσεις από το κοινό και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, δημιούργησαν απρόβλεπτες και πρωτόγνωρες συνθήκες στις οποίες η FIFA και η UEFA έπρεπε να ανταποκριθούν.

«Κατά τον καθορισμό ότι οι ρωσικές Εθνικές ομάδες και οι σύλλογοι της χώρας δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε αγώνες υπό την αιγίδα τους, ενώ αυτές οι συνθήκες επιμένουν, το σώμα (διαιτητών) διαπίστωσε ότι και τα δύο μέρη ενήργησαν εντός της διακριτικής ευχέρειας που τους παραχωρήθηκε, βάσει των αντίστοιχων καταστατικών και κανονισμών τους», υπογραμμίζει το CAS, αναφερόμενο στο κίνητρο για την απόφαση των ανώτατων ποδοσφαιρικών αρχών.

«Το σώμα θεωρεί ατυχές το γεγονός ότι οι τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, για τις οποίες δεν έχουν καμία ευθύνη ρωσικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, Εθνικές ομάδες και παίκτες, έχουν, για αποφάσεις της FIFA και της UEFA, τόσο αρνητικό αντίκτυπο σε αυτούς και στο ποδόσφαιρο. Όμως, αυτές οι επιπτώσεις έχουν αντισταθμιστεί από την ανάγκη για ασφαλή και εύρυθμη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών γεγονότων για τον υπόλοιπο κόσμο», ολοκληρώνει το CAS.

