Moody’s – Λευκορωσία: Χρεοκοπία σε σχέση με το εξωτερικό χρέος

Η ανακοίνωση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης για τη χρεοκοπία της Λευκορωσίας.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε ότι στην Λευκορωσία σημειώθηκε χρεοκοπία σε σχέση με το εξωτερικό χρέος. Αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οίκου.

Στις 13 Ιουλίου έληξε η περίοδος χάριτος, κατά τη διάρκεια της οποίας η Λευκορωσία έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 22,9 εκατομμυρίων δολαρίων για τα δεκαετή ευρωομόλογα Belarus-27. Το υπουργείο Οικονομικών της Λευκορωσίας πραγματοποίησε την πληρωμή σε εθνικό νόμισμα, εξαιτίας της οποίας οι κάτοχοι των ομολόγων δεν μπορούσαν να λάβουν πληρωμές.

Όπως επισημαίνει ο οίκος Moody’s η απόσβεση του συναλλαγματικού χρέους με λευκορωσικά ρούβλια συνιστά χρεοκοπία.

Η Λευκορωσία ακολουθώντας την Ρωσία αποφάσισε να πληρώσει το εξωτερικό της χρέος σε εθνικό νόμισμα στα τέλη Ιουλίου. Η κυβέρνηση της Λευκορωσίας χαρακτήρισε την απόφαση της αυτή αναγκαστικό μέτρο, αφού οι συμμετέχοντες του συστήματος δεν μπορούν να εγγυηθούν πλήρως και εμπρόθεσμα την καταβολή των πληρωμών σε όλους του κατόχους ευρωομολόγων.

Στις 22 Ιουνίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο θεσπίζεται μια νέα προσωρινή διαδικασία για τις πληρωμές των ευρωομολόγων σε ρούβλια. Ο οίκος Moody's δήλωσε στις 28 Ιουνίου ότι η Ρωσία έχει αθετήσει την πληρωμή των ευρωομολόγων της. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι κάτοχοι του κρατικού χρέους της Ρωσίας δεν έλαβαν τις πληρωμές των κουπονιών για δύο ευρωομόλογα ύψους 100 εκατ. δολαρίων μέχρι τη λήξη της περιόδου χάριτος των 30 ημερών στις 27 Ιουνίου.

