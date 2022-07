Αθλητικά

Άρης: ο Ζερβινιό στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Φίλαθλοι του Άρη υποδέχθηκαν τον νέο τους παίκτη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (15/7) ο Ζερβινιό. Ο 35χρονος Ιβοριανός εξτρέμ αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη.

Εκ μέρους των «κιτρινόμαυρων», τον πρώην άσο των Άρσεναλ, Πάρμα και Ρόμα – μεταξύ άλλων – υποδέχθηκαν ο γενικός αρχηγός, Δημήτρης Νιαρχάκος, και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Άρης, Παντελής Ζουμπούλης.

Ο Ζερβινιό θα περάσει αύριο τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, που θα είναι διάρκειας 1+1 χρόνια.

