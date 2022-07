Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Πινέδα ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του (εικόνες)

Ο Ματίας Αλμέιδα υπέγραψε με την ΑΕΚ και έκανε τις πρώτες δηλώσεις του για τον ερχομό του στην Ελλάδα.

Ενθουσιασμένος απ’ τη μετακίνησή του στην ΑΕΚ εμφανίστηκε ο Ορμπελίν Πινέδα, στις πρώτες του δηλώσεις λίγο μετά την υπογραφή του μονοετή δανεισμού του απ’ τη Θέλτα στους «κιτρινόμαυρους», αναφερόμενος εκτός των άλλων και στο ρολο που έπαιξε ο Ματίας Αλμέιδα για να γίνει η συγκεκριμένη μεταγραφή.

«Νιώθω πολύ συγκινημένος, πολύ χαρούμενος. Έχω μια μεγάλη ευκαιρία να αποδείξω στην οικογένειά μου ότι μπορώ να παλέψω για τα όνειρά μου. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για να βρίσκομαι εδώ. Θέλω να αφήσω ένα καλό αποτύπωμα και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου», τόνισε αρχικά ο Πινέδα και πρόσθεσε:

«Από την πρώτη στιγμή που ο Αλμέιδα μου είπε το πλάνο του ενθουσιάστηκα. Ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου, ήθελα να παίξω, πλησιάζει το Μουντιάλ και ήθελα να έχω αυτοπεποίθηση στο 100%. Φυσικά και δεν θα έλεγα όχι στον προπονητή.

Παρόλο που είχα αρκετά χρόνια να τον δω, η φιλία, ο σεβασμός και ο θαυμασμός που έχω προς το πρόσωπό του με βοηθούν να γίνω πιο δυνατός πνευματικά, για να εξελιχθώ και αγωνιστικά.

Το βασικό είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Να μπορέσω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και το κλαμπ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι με υποδέχθηκαν πάρα πολύ καλά. Έχω δεχθεί πολλά μηνύματα που δεν τα καταλαβαίνω, αλλά ξέρω ότι με καλωσορίζουν και αυτό σημαίνει ότι έχουν πολλή αγάπη για έναν ποδοσφαιριστή. Mε στηρίζουν και θα προσπαθήσω να ανταποδώσω στο γήπεδο. Σας στέλνω μια αγκαλιά και πολλές ευχές».

