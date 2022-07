Κόσμος

Ο Μπάιντεν στη Σαουδική Αραβία: πετρέλαιο και εξοπλιστικά στο επίκεντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον βασιλιά και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έφτασε σήμερα το απόγευμα στη Σαουδική Αραβία, όπου συναντήθηκε με τον βασιλιά Σαλμάν και με τον πανίσχυρο πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Τζέντα, στη δυτική Σαουδική Αραβία, προερχόμενο από το Ισραήλ – ήταν η πρώτη απευθείας πτήση από τη χώρα αυτή, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον επιδιώκει την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο σημαντικότερων εταίρων της στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που φορούσε γυαλιά ηλίου, δεν έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από τους ομολόγους του αλλά από τον κυβερνήτη της Μέκκας, τον πρίγκιπα Χάλεντ αλ Φαϊσάλ και την πριγκίπισσα Ρίμα Μπαντάρ αλ Σαούντ, την πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσινγκτον.

Λίγα λεπτά αργότερα ωστόσο, μετέβη στα ανάκτορα όπου τον χαιρέτισε με «γροθιά» (όπως συνηθίζουν πολλοί ηγέτες λόγω της πανδημίας) ο 36χρονος πρίγκιπας διάδοχος και με χειραψία ο βασιλιάς Σαλμάν.

Μετά τη συνάντηση με τον βασιλιά Σαλμάν, ο Μπάιντεν θα έχει συνομιλίες με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ για σειρά θεμάτων, από το πετρέλαιο μέχρι τους εξοπλισμούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα θέσει και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συνάντηση του Μπάιντεν με τον πρίγκιπα διάδοχο είναι το αποκορύφωμα αυτής της περιοδείας στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν τη Σαουδική Αραβία να ανοίξει τις στρόφιγγες της πετρελαϊκής παραγωγής. Στόχος, η μείωση της τιμής της βενζίνης, όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο.

Λίγο πριν από την άφιξη του Μπάιντεν στην Τζέντα, έγιναν δύο ανακοινώσεις: το Ισραήλ είπε ότι δεν έχει «καμία αντίρρηση» για την παράδοση δύο νησίων στην Ερυθρά Θάλασσα στη Σαουδική Αραβία, η οποία με τη σειρά της άνοιξε τον εναέριο χώρο της για «όλους τους αερομεταφορείς», συμπεριλαμβανομένων και των ισραηλινών – μια απόφαση που ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ιστορική».

Αυτές οι δύο ενέργειες θα μπορούσαν, σύμφωνα με τους αναλυτές, να ανοίξουν τον δρόμο για μια πιθανή προσέγγιση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ. Το Ισραήλ εξομάλυνε άλλωστε τις σχέσεις του, το 2020, με δύο συμμάχους του Ριάντ: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

«Είναι ένα πρώτο βήμα», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ, ευχαριστώντας τη Σαουδική Αραβία για την απόφασή της.

Αύριο Σάββατο ο Μπάιντεν θα συμμετάσχει σε μια σύνοδο των ηγετών των αραβικών μοναρχιών του Κόλπου.

Ειδήσεις σήμερα:

Moody’s – Λευκορωσία: Χρεοκοπία σε σχέση με το εξωτερικό χρέος

Λαμία: Πατέρας βίαζε την ανήλικη κόρη του και κακοποιούσε τα αδέρφια της

Άρης: ο Ζερβινιό στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)