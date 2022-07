Κόσμος

Η Ευρώπη στο έλεος της φωτιάς και του καύσωνα (εικόνες)

Συνεχίζονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που «φλέγεται» και από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές στη Γαλλία και την Ιβηρική χερσόνησο, όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν αποπνικτικές ενώ, βορειότερα, η Βρετανία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ενόψει του καύσωνα που αναμένεται στις αρχές της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς.

Ο καύσωνας αυτός είναι ο δεύτερος μέσα σε έναν μήνα για τη δυτική Ευρώπη. Ο πολλαπλασιασμός αυτών των καιρικών φαινομένων είναι άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους επιστήμονες, καθώς οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αυξάνουν την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητά τους.

Βοηθούμενες και από τις ακραίες θερμοκρασίες, δύο πυρκαγιές έχουν κάψει σχεδόν 77.000 στρέμματα από την Τρίτη στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι τοπικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα να οφείλονται σε εμπρησμό. Άλλη μια πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην τουριστική περιοχή του Αμμόλοφου του Πιλά, στην ίδια περιφέρεια.

«Φανταστείτε ένα τούνελ φωτιάς, μια πύρινη σφαίρα», είπε ο διοικητής της πυροσβεστικής Λοράν Ντελάκ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο από τη Λα Τεστ-ντε-Μπικ.

Σχεδόν 11.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή τις κατασκηνώσεις όπου έκαναν τις διακοπές τους.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, είναι σαν σκηνή από την Αποκάλυψη, αλήθεια, πέφτουν στάχτες από παντού, στα αυτοκίνητα, είναι ανησυχητικό» είπε η Καρίν, μια κάτοικος του Καζό, λίγο πριν πάρει και αυτή την εντολή για την εκκένωση αυτού του χωριού, κοντά στον Αμμόλοφο του Πιλά.

Μια άλλη πυρκαγιά ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης από ένα τρένο, οι τροχοί του οποίου δημιούργησαν σπίθες, κοντά στην Αβινιόν. Έκαψε περίπου 12.000 στρέμματα, προτού να τεθεί υπό έλεγχο.

37 βαθμοί στις 7 το πρωί στην Ισπανία

Στην Πορτογαλία, 2.000 πυροσβέστες εδώ και μέρες προσπαθούν να περιορίσουν τις τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στα κεντρικά και τα βόρεια. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 60 τραυματίστηκαν.

Από τις αρχές του έτους έχουν γίνει στάχτη στην Πορτογαλία περίπου 300.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση από το 2017, όταν οι φονικές πυρκαγιές στοίχισαν τη ζωή σε 100 ανθρώπους.

Στην πλευρά της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη των μετώπων, εξαιτίας των οποίων εκκενώθηκαν πολλές κοινότητες, προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος, λόγω και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η φωτιά στην Εστρεμαδούρα, στα σύνορα με την Πορτογαλία, όπου έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα τις τελευταίες ημέρες. Οι φλόγες πλησιάζουν και απειλούν το Εθνικό Πάρκο Μονφράγκουε, μια προστατευόμενη ζώνη.

Μια άλλη δασική πυρκαγιά που ανησυχεί τις ισπανικές αρχές είναι αυτή του Μίνχας, σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από τη Μάλαγα. Σύμφωνα με τους διασώστες, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους 2.300 άνθρωποι.

Η ζέστη δεν επιτρέπει ούτε στιγμή ανάπαυλας στους Ισπανούς που θα πρέπει να περιμένουν τις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να δροσίσει λίγο. Στις 7 το πρωί η θερμοκρασία ήταν 37 βαθμοί και στις 16.20 (17.20 ώρα Ελλάδας) το θερμόμετρο έδειχνε 43,9 βαθμούς στο Μπανταχόθ (νοτιοδυτικά). Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας οι θερμοκρασίες ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς.

Στην Πορτογαλία το θερμόμετρο έφτασε την Πέμπτη μέχρι και τους 47 βαθμούς στα βόρεια, ρεκόρ όλων των εποχών για μήνα Ιούλιο. Σήμερα πάντως η μέγιστη έπεσε στους 41 βαθμούς.

Στη Γαλλία, από την άλλη, η θερμοκρασία που σήμερα έφτανε τους 37/38 βαθμούς στα νοτιοδυτικά και την κοιλάδα του Ροδανού, θα ανέβει και άλλο, αγγίζοντας ακόμη και τους 40 στα νότια, στον άξονα Μπορντό-Λιόν.

Ακραία ζέστη στη Βρετανία

Στη Βρετανία κηρύχθηκε για πρώτη φορά «κόκκινος συναγερμός» για ακραία ζέστη την Δευτέρα και την Τρίτη και οι κάτοικοι καλούνται να προετοιμαστούν για θερμοκρασίες που δεν έχουν βιώσει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

«Ελπίζαμε να μην φτάναμε σε αυτήν την κατάσταση όμως, για πρώτη φορά, έχουμε προβλέψεις ότι θα ξεπεραστούν οι 40 βαθμοί Κελσίου στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο Δρ Νίκος Χρηστίδης, ειδικός κλιματολόγος στη Met Office. Το απόλυτο ρεκόρ για τη Βρετανία είναι οι 38,7 βαθμοί που είχαν καταγραφεί το 2019.

Ο κόκκινος συναγερμός, το επίπεδο 4, εκδίδεται όταν «ένας καύσωνας είναι τόσο ισχυρός ή/και παρατεταμένος που οι επιπτώσεις του δεν επηρεάζουν μόνο το σύστημα υγείας και κοινωνικής προστασίας. Σε αυτό το επίπεδο ακόμη και υγιή άτομα – και όχι μόνο όσα ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου-- ενδέχεται να ασθενήσουν ή ακόμη και να πεθάνουν», τονίζουν οι βρετανικές αρχές.

Το εθνικό σύστημα υγείας NHS προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αυξηθούν οι εισαγωγές ασθενών λόγω της ζέστης. Σιδηροδρομικές εταιρείες δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να ακυρωθούν δρομολόγια εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας.

Η Ιρλανδία και το Βέλγιο ετοιμάζονται επίσης για καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 και 38 βαθμούς αντίστοιχα, κατά τόπους.

