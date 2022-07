Πολιτική

ΠτΔ: Εκδήλωση για Ουκρανούς πρόσφυγες στο Προεδρικό Μέγαρο

Πρόσφυγες από την Ουκρανία δέχθηκε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον κήπο του προεδρικού μεγάρου.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση ελπίδας, αλληλεγγύης και στήριξης προς τιμήν των Ουκρανών πολιτών που φιλοξενούνται στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε απόψε στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε περισσότερους από 120 Ουκρανούς πολίτες, κυρίως μητέρες με τα παιδιά τους, που φιλοξενούνται στη χώρα μας, καθώς και Έλληνες δημοσιογράφους που κάλυψαν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι εν λόγω πρόσφυγες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ουκρανία λόγω του πολέμου, που εξαπέλυσε η Ρωσία και φιλοξενούνται στη χώρα μας, κυρίως σε δομές των οργανώσεων «Κιβωτός του Κόσμου», «Παιδικά χωριά SOS» και «OPORA», με τους υπόλοιπους να βρίσκονται διάσπαρτοι στην Ελλάδα, ως φιλοξενούμενοι ευαισθητοποιημένων πολιτών και οργανισμών.

Κατά τον χαιρετισμό της, η κυρία Σακελλαροπούλου διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας, να απαλύνουμε την οδύνη σας και να σας στηρίζουμε με κάθε τρόπο» και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα, από την αρχή του πολέμου, στάθηκε στο πλάι τους και μαζί με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδειξε έμπρακτα αλληλεγγύη στην αγωνία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Όπως είπε «η Ελλάδα καταδίκασε ευθύς εξαρχής και με τον πιο ρητό τρόπο τη ρωσική εισβολή. Συνέβαλε ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο Ουκρανία. Δέχεται και φιλοξενεί πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για να ξεφύγουν από τα δεινά του πολέμου».

Απευθυνόμενη στις Ουκρανές μητέρες και τα παιδιά τους, τόνισε συγκινημένη, ότι «τους υποδέχεται με την καρδιά γεμάτη θλίψη για τα δεινά που υφίσταται η Ουκρανία, για τον ανυπόφορο πόνο των ανθρώπων, για την καταστροφή και τον ζόφο που κύκλωσε τη χώρα. Αλλά και με την ελπίδα που γεννά η γενναιότητα, το σθένος, η αποφασιστικότητα των Ουκρανών». Πρόσθεσε, επίσης, ότι

«Όλους τους μήνες που μεσολάβησαν από τη ρωσική εισβολή, είδαμε με θαυμασμό έναν ολόκληρο λαό - νέους, γέρους, γυναίκες, ακόμη και παιδιά -, να αντιστέκεται ηρωικά, να δίνει τον υπέρτατο πατριωτικό αγώνα αψηφώντας την υπεροπλία του εχθρού, δαμάζοντας τον φόβο του θανάτου. Να μάχεται με θυσιαστική αυταπάρνηση για την εδαφική του ακεραιότητα, για τη διασφάλιση του πολιτικού αυτοπροσδιορισμού του, για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι «σήμερα, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε όλους εκείνους που συνεχίζουν να μάχονται θαρραλέα στις διακεκαυμένες ζώνες του πολέμου, όλους εκείνους που χάθηκαν, μαχητές και άμαχους, που βίωσαν τη βαρβαρότητα, τις εν ψυχρώ εκτελέσεις, τους εκτοπισμούς. Όλους όσους είδαν τη ζωή τους να θρυμματίζεται όπως εσείς, φίλοι Ουκρανοί. Βρίσκεστε εδώ, ξεριζωμένοι από τις εστίες σας, μετρώντας απώλειες, βλέπω όμως στα μάτια σας, παρά την αγωνία και τον σπαραγμό, τη δύναμη που δίνει η βεβαιότητα ότι ο αγώνας σας θα δικαιωθεί».

Παράλληλα, υπενθύμισε, ότι «είμαστε κι εμείς ένας λαός που έζησε την προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Έχουμε κοινά ιστορικά βιώματα» και τόνισε ότι «η αλληλεγγύη που αισθανόμαστε για σας δυναμώνει, κάθε μέρα που περνάει, γίνεται βαθύς σεβασμός για το σθένος με το οποίο αντιστέκεστε σε μια τυφλή, ολοκληρωτική μηχανή, για το ήθος της συλλογικής σας αντίστασης στον εισβολέα».

Τέλος, υποστήριξε ότι «σε μια εποχή γενικού εφησυχασμού, εσείς θυμίζετε τι σημαίνει υπερασπίζομαι τον τόπο μου από τον κατακτητή, υψώνω το ανάστημά μου απέναντι στην ωμή βία και τη συμπυκνωμένη σκληρότητα, διεκδικώ κάτι ανώτερο από την ίδια τη ζωή μου» και ευχήθηκε «να επικρατήσει το δίκαιο και η βάναυση αυτή σύγκρουση στην καρδιά της Ευρώπης να τελειώσει όπως ταιριάζει σε όσους διαπράττουν ύβρη απέναντι στους λαούς και στην Ιστορία».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έλαβαν τον λόγο άμεσα πληγέντες από την τραγωδία του πολέμου στην Ουκρανία, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους και περιγράφοντας το δράμα που εκτυλίσσεται στη χώρα τους.

Για την φρίκη του πολέμου, την βίαιη απομάκρυνση από τις εστίες τους και την ανάγκη άμεσου τερματισμού των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και επιστροφή των προσφύγων μίλησαν η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας, κ. Αλεξάνδρα Προτσένκο, η Μαργαρίτα Αρατζιώνη, επιστήμονας από την Κριμαία, αλλά και η Οleksandra Shilina-Goncharuk, ζωγράφος από την Χερσώνα και νέα μητέρα, που φιλοξενείται στη χώρα μας, από την «Κιβωτό του Κόσμου».

Επίσης και οι τρεις ευχαρίστησαν θερμά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την στήριξη, που παρείχε από την πρώτη στιγμή, στον αγώνα του Ουκρανικού λαού και μίλησαν με θερμά λόγια για την βοήθεια της Ελλάδας και την ελληνική φιλοξενία.

Μετά το πέρας τον χαιρετισμών η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με αρκετές από τις Ουκρανές παρευρισκόμενες στην εκδήλωση, καθώς και με τους Έλληνες δημοσιογράφους, που με αυταπάρνηση ενημέρωναν το ελληνικό κοινό για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, υπό δύσκολες και συχνά εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Μεταξύ των προσκεκλημένων συγκαταλέγονταν επίσης δασκάλες του Ουκρανικού Μορφωτικού και Πολιτιστικού Κέντρου «Μπερεγίνια» στην Αθήνα, επιχειρηματίες, εθελοντές, καλλιτέχνες, επαγγελματίες, φοιτητές, επικεφαλής ομογενειακών και άλλων Συλλόγων και οικογένειες με παιδιά.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά απόφοιτοι του Ωδείου Αθηνών, που πρόσφατα πραγματοποίησαν συναυλία στο 'Αμστερνταμ και παραχώρησαν τα έσοδα στους πρόσφυγες από την Ουκρανία, ενώ τα εδέσματα για τους προσκεκλημένους, επιμελήθηκαν η ιδιοκτήτρια του ουκρανικού εστιατορίου "Cafe Bar 67" στα Εξάρχεια, σε συνεργασία με τον σεφ της Προεδρίας Βασίλη Μπέκα.

