Στην Αθήνα ο Αντώνιο Γκουτέρες

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την επίσκεωη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες στη χώρα μας.

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τον υποδέχεται στο σπίτι του στον Λυκαβηττό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ικανοποίηση του για την επίσκεψή του κ. Γκουτέρες στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στην ανάρτησή του, ότι «είναι μια ευκαιρία να μιλήσει ανεπίσημα με τον κ. Γκουτέρες για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Ιt was my pleasure to welcome tonight the UN Secretary General @antonioguterres who is visiting Greece. A good opportunity to talk informally about the big international challenges we are facing. pic.twitter.com/3gWcAjtJbe