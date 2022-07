Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Η Στεφανίδη πέρασε στον τελικό (εικόνες)

Δεν κατάφεραν να πιάσουν το όριο, παρά τις προσπάθειες τους, οι άλλες δύο εκπρόσωποι μας στο άλμα επί κοντώ,

Παρούσα στον τελικό του άλματος επί κοντώ της Δευτέρας (18/07) θα είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία με την πρώτη προσπάθεια υπερέβη τα 4.50μ, ενώ παρότι τα έδωσαν όλα, οι Νικόλ Κυριακοπούλου και Ελένη Πόλακ δεν μπόρεσαν να περάσουν το συγκεκριμένο ύψος κι ως εκ τούτου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον ολοκληρώθηκε για τις δύο πρωταθλήτριες με καλύτερο άλμα στα 4.35μ.

Νικόλ Κυριακοπούλου και Ελένη Πόλακ πέρασαν με την πρώτη τα 4.20μ, ύψος που άφησε η Κατερίνα Στεφανίδη. Οι προσπάθειές τους ήταν επιτυχημένες και στα 4.35μ (η Πόλακ πέρασε με την 2η προσπάθεια, ενώ η Κυριακοπούλου με την 3η), με την Στεφανίδη να αφήνει και αυτό το ύψος και να ξεκινά τις προσπάθειές της από τα 4.50μ.

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο υπερέβη με την πρώτη και με χαρακτηριστική άνεση το συγκεκριμένο ύψος, κάτι που δεν κατάφεραν οι άλλες δύο Ελληνίδες με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός τελικού. Η Στεφανίδη δεν χρειάστηκε να κάνει καλύτερο άλμα και θα προσπαθήσει την Κυριακή (17/07) να βρεθεί ξανά μέσα στα μετάλλια, όπως είχε κάνει το 2017 στο Λονδίνο (χρυσό) και το 2019 στην Ντόχα (χάλκινο).

Να σημειωθεί ότι ο προκριματικός του άλματος επί κοντώ ολοκληρώθηκε νωρίτερα και ο πήχης δεν έφτασε ποτέ στο όριο που ήταν τα 4.65 μέτρα.

