Πυροβολισμοί στο Μεταξουργείο - Ένας τραυματίας

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής, μετά από τις αναφορές για πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην οδό Χίου 6 ένας άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη.

