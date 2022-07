Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για δύο ημέρες με σημαντικές διαφορές κάνουν λόγο οι αστρολογικές προβλέψεις.

Το Σάββατο μας σπρώχνει σε μια διερεύνηση του εαυτού μας, μας ρίχνει σε συναισθηματικά βάθη, μας προκαλεί να έρθουμε σε επαφή με την αλήθεια μας, με τις πιο κρυφές ή και σκοτεινές πλευρές μας και να τις αποδεχτούμε. Το ένστικτό μας είναι ισχυρό, η οξυδέρκειά μας το ίδιο, όπως επίσης η αποφασιστικότητα και το πείσμα μας. Θέλουμε να ζήσουμε έντονα πάθη, μοναδικές ερωτικές εμπειρίες και συγκινήσεις.

Αναζητάμε τον απόλυτο έρωτα, αυτόν του «μαζί για πάντα» και δε συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο. Η λίμπιντό μας θα εκτοξευθεί κι η ανάγκη μας να χαθούμε σε ένα σώμα θα μας κυριεύσει, κάτι που σαφώς δε μας χαλάει καθόλου, αν είμαστε σε σχέση. Ακόμα κι άθελά μας θα είμαστε πιο εσωστρεφείς, παρατηρητικοί, λιγομίλητοι, δυσπρόσιτοι και μυστηριώδεις, ενώ δύσκολα θα ρίξουμε τα τείχη μας και θα εμπιστευτούμε κάποιο πρόσωπο, ωστόσο το σεξαπίλ μας θα είναι μεγάλο.

Η Κυριακή δε θα είναι τόσο χαλαρή κι ανέμελη, όσο προσδοκούσαμε, για να ακριβολογούμε τίποτα δεν θα είναι όπως το έχουμε εμείς στη φαντασία μας και κινδυνεύουμε να διαψευστούμε σε πολλές εκτιμήσεις μας. Πιθανόν να νιώσουμε μια απογοήτευση ή πικρία εξ αιτίας άστοχων ενεργειών μας, λαθών που θα γίνουν, αναβολών, ψεμάτων, ύπουλων κινήσεων ή συκοφαντιών εναντίον μας.

Παρά την ηλιοφάνεια, η διάθεσή μας μπορεί να είναι πιο μελαγχολική ή να χαλάσει, αν χάσουμε ή μας κλέψουν κάτι που αγαπάμε ή είναι σημαντικό για μας. Επίσης είναι πιθανό να μας ρίξει ψυχολογικά μια ίωση, αλλεργία, μόλυνση ή τροφική δηλητηρίαση, γι’ αυτό καλό θα ήταν να προσέξουμε τι θα καταναλώσουμε και τις ημερομηνίες λήξεως των προϊόντων. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε, ως ένα σημείο όλες αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις είναι ο… ύπνος ή η ενασχόλησή μας με μια μορφή τέχνης. Η μουσική κι ο χορός, επίσης, συνιστώνται για εκτόνωσης της ενέργειας.

ΚΡΙΟΣ: Θα νιώσετε ότι η ζωή σας αποκτά χρώμα και τις μετοχές σας να ανεβαίνουν αρκετά και λογικό είναι, μαζί με αυτές, να αυξάνεται κι η αυτοπεποίθησή σας. Η σιγουριά του νικητή, ωστόσο, φαίνεται να σας εγκαταλείπει. Θα είστε κάπως αναποφάσιστοι ή θα διακατέχεστε από διλήμματα τόσο στα ερωτικά, όσο και τα επαγγελματικά σας. Παρ’ όλα αυτά, κάποια πράγματα θα οδηγηθούν από μόνα τους εκεί που πρέπει και θα ηρεμήσετε. Καλό θα ήταν αυτές τις μέρες να είστε πιο εγκρατείς και να μην το παρακάνετε με τα ποτά και τα ξενύχτια…

ΤΑΥΡΟΣ: Θα προσπαθήσετε να δείτε τη θετική πλευρά των πραγμάτων, ενδεχομένως και να αποκτήσετε μια πιο ευέλικτη στάση στον τομέα της εργασίας σας, προκειμένου να αποφύγετε εντάσεις και διαπληκτισμούς. Στον ερωτικό τομέα, ωστόσο, δε θα την εφαρμόσετε, καθώς η συναισθηματική σας φόρτιση θα είναι τέτοια, που ίσως γίνετε κτητικοί με τον άνθρωπό σας ή απόλυτοι στα κριτήριά σας. Επίσης, είναι πιθανό η ανάγκη σας να βιώσετε έναν μεγάλο έρωτα να σας ρίξει σε μια αγκαλιά τελείως ακατάλληλη. Γι’ αυτό, με… ρέγουλα οι προσδοκίες.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αρκετά κοινωνικοί αλλά και με καλή διάθεση θα είστε την Παρασκευή κι η ατζέντα σας να είναι γεμάτη από χαλαρές επαφές. Ωστόσο, το σαββατοκύριακο δε θα έχετε καθόλου κέφια, αφού πολλά θα είναι αυτά που θα σας αναγκάσουν ακόμα και να κλειστείτε στο σπίτι. Μια αδιαθεσία, παρεξήγηση ή κάτι που θα σας αποκαλυφθεί για ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει ερωτικά θα σας ρίξουν ψυχολογικά και ίσως αναρωτηθείτε πώς την πατήσατε έτσι, έξυπνοι άνθρωποι. Αν έχετε σχέση, υπάρχει περίπτωση άθελά σας, εξ αιτίας της διαχυτικότητάς σας, να ενθαρρύνετε ερωτικά ένα άτομο και να ελπίζει διάφορα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το σπίτι σας είναι το βασίλειό σας και αυτόν τον καιρό θα έχει την τιμητική του, αφού θα έχετε τη διάθεση να το αλλάξετε, να το ομορφύνετε, να το κάνετε πιο ζεστό και πρόσχαρο ίσως και να αγοράσετε κάτι που θα εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Από την άλλη, θα θέλετε να περνάτε περισσότερο και πιο ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά σας. Τα ερωτικά σας συναισθήματα θα συσσωρευτούν, θα βγάλετε τον αισθησιασμό σας, όμως προσοχή στα ψεύτικα χαμόγελα και τις υποσχέσεις με… τη σέσουλα.

ΛΕΩΝ: Η διάθεσή σας να επικοινωνήσετε, να συζητήσετε και να κάνετε δημόσιες σχέσεις θα είναι μεγάλη. Ωστόσο, καλό θα ήταν να είστε πιο επιφυλακτικοί στις ανακοινώσεις σας, αφού απέναντί σας μπορεί να έχετε άτομα που μπορεί να σας «καπελώσουν» ή να κλέψουν τις ιδέες σας και να τις πλασάρουν για δικές τους. Γενικά, αυτές τις μέρες, οφείλετε να είστε πιο καχύποπτοι και συγκρατημένοι στη συμπεριφορά σας τόσο στα οικονομικά, τις συμφωνίες και συνολικά τις συναλλαγές σας, όσο και τα ερωτικά σας για να μην πέσετε στα… λάθος άτομα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ευχάριστα θα κλείσει η εργάσιμη για σας, αφού δεν αποκλείεται κιόλας να σας γίνει μια πρόταση συνεργασίας, να κλείσετε μια συμφωνία αρκετά καλή ή να λάβετε κάποιο δώρο. Το σαββατοκύριακο, όμως μπορεί να σας βγει ξαφνικά μια μυστικοπάθεια ή να αμφισβητήσετε την αξιοπιστία ενός προσώπου που ενδιαφέρεστε ερωτικά, έχοντας βέβαια λόγο και να σκεφτείτε σοβαρά το ενδεχόμενο να διακόψετε τη σχέση μαζί του. Είναι πιθανή επίσης μια αδιαθεσία ή να αισθανθείτε κάποια στιγμή εξαντλημένοι.

ΖΥΓΟΣ: Έχετε κάθε λόγο να είστε χαρούμενοι, αφού θα είστε οι κυρίαρχοι των εξελίξεων και θα σας δοθεί η δυνατότητα να κινήσετε προσωπικές και επαγγελματικές σας υποθέσεις. Οι καλές συνεργασίες, η συντροφικότητα και το «εμείς» θα είναι καρφωμένα στο μυαλό σας, ενώ αν είστε μόνοι, η δημιουργία σχέσης θα γίνει το κύριο μέλημά σας. Οι σεξουαλικές σας επιθυμίες πάντως το σαββατοκύριακο θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες κι ίσως εξ αιτίας τους κάνετε μια βιαστική επιλογή, που όμως θα οδηγήσει σε φιάσκο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θα είστε αφοσιωμένοι στη δουλειά σας, ενδεχομένως να κάνετε και κάποιες μυστικές συνομιλίες για μια νέα επαγγελματική προοπτική. Το σαββατοκύριακο όμως θα ξαναβρείτε τον εαυτό σας. Θα νιώσετε ότι έχετε ξανακερδίσει τον έλεγχο των πάντων, θα είστε αποφασιστικοί και απόλυτοι στο τι θέλετε και τι όχι στην ερωτική σας ζωή ή από τη σχέση σας. Το σεξαπίλ σας θα είναι έντονο και είναι στο χέρι σας να το εκμεταλλευτείτε, αν υπάρξει κάποιο πρόσωπο που θα τραβήξει την προσοχή σας. Αν πάντως μπει στο στόχαστρό σας, δε θα γλυτώσει…

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μάλλον έχετε κάνει ήδη τα πλάνα σας για βραδινή έξοδο, την Παρασκευή, παρέα με τους φίλους ή το αγαπημένο σας πρόσωπο και θα διασκεδάσετε αρκετά. Αν είστε μόνοι, ίσως γνωριστείτε και με ένα άτομο που θα σας αρέσει εμφανισιακά. Το Σαββατοκύριακο, το κλίμα θα είναι τελείως διαφορετικό. Δε θα έχετε διάθεση να βγείτε από το σπίτι, παρά μόνο, αν πρόκειται για δουλειές ρουτίνας. Μπορεί να μην υπάρχει προφανής λόγος, αλλά θα σας πιάσει μια ανασφάλεια ή άγχος για τα επαγγελματικά σας, ενώ υπάρχει περίπτωση να κάνετε μια λάθος κίνηση ή άκαιρο χειρισμό!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναι μια καλή εποχή να κινήσετε ξανά ένα επαγγελματικό σας θέμα, ίσως να αποδεχτείτε μια πρόταση που σας είχε γίνει ή να αναρριχηθείτε περισσότερο κοινωνικά. Αν μάλιστα κρατήσετε κάποιες απόψεις για λογαριασμό σας, μέχρι που θα γίνετε και το «αγαπημένο παιδί ενός ανωτέρου σας». Ερωτικά πάντως αυτό το σαββατοκύριακο δε θα σας πάει και πολύ καλά. Το ένστικτό σας μάλλον θα επιβεβαιωθεί για ένα πρόσωπο που σας ενδιέφερε αλλά είχατε τις αμφιβολίες σας, καθώς θα αποδειχτεί ότι σας έλεγε διάφορα ψέματα. Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Θα βγάλετε τον καλύτερό σας εαυτό, προκειμένου να κερδίσετε τις εντυπώσεις κάποιων ανθρώπων που μπορούν με τις γνωριμίες τους να σας βοηθήσουν να προωθήσετε τις ιδέες σας ή να στηρίξουν μια προσπάθειά σας. Θα είστε γοητευτικοί, γλυκομίλητοι και θα χειριστείτε με μαεστρία και το πιο δύσκολο πρόσωπο. Το σαββατοκύριακο, ωστόσο, δε θα είναι ευχάριστο για σας, αφού ενδέχεται να χάσετε κάτι σημαντικό ή να σας δημιουργηθούν υποψίες για την… ακεραιότητα ενός προσώπου που διαισθάνεστε ότι σας δουλεύει ψιλό γαζί, πουλώντας σας έρωτα.

ΙΧΘΥΣ: Η Παρασκευή σας βρίσκει με ανεβασμένη διάθεση και γιατί όχι, αφού όλα δείχνουν να πηγαίνουν στην κατεύθυνση που θέλετε, ενώ δεν αποκλείεται να σας γίνει και μια πρόταση που θα είναι επικερδής. Από την άλλη, με τη γοητεία και τον αισθησιασμό που ασκείτε, εύκολα θα τραβήξετε το ενδιαφέρον ενός προσώπου, στο οποίο θα καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια να αντισταθείτε και να μην υποκύψετε στην έντονη έλξη του. Αν μάλιστα η διαίσθησή σας συνηγορεί, θα την ακούσετε και ευέλικτα θα ξεφύγετε από τον ερωτικό κλοιό του.

Πηγή: glance.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Σύλληψη κακοποιού - Ήταν στους 10 πιο καταζητούμενους στις ΗΠΑ (βίντεο)

Φωτιά στο Ρέθυμνο: “Μάχη” με τις φλόγες - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Στίβος - Όρεγκον 2022: ο Τεντόγλου “πήδηξε” άνετα… στον τελικό (εικόνες)