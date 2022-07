Υγεία - Περιβάλλον

ΗΠΑ - Eυλογιά των Πιθήκων: Αύξηση κρουσμάτων και ανεπάρκεια εμβολίων

Τι δήλωσε η διευθύντρια του CDC, Rochelle Walensky για τα αυαξανόμενα κρούσματα και τα εμβόλια.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δήλωσαν την Παρασκευή 15 Ιουλίου ότι η ζήτηση για το εμβόλιο κατά της ευλογιάς των πιθήκων στις ΗΠΑ είναι πλέον μεγαλύτερη από την υπάρχουσα διαθεσιμότητα στη χώρα, σύμφωνα με το «Politico».

Η ανεπάρκεια, την οποία η διευθύντρια του CDC, Rochelle Walensky, χαρακτήρισε «απογοητευτική», έρχεται καθώς στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 1.470 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων, από 45 κρούσματα στις 10 Ιουνίου. Τα κρούσματα στις ΗΠΑ αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας επιδημίας και περιλαμβάνει, πλέον, περισσότερα από 11.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 55 χώρες.

«Αυτή τη στιγμή η ζήτηση εμβολίων είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα διαθέσιμη προσφορά μας και γνωρίζουμε ότι αυτό είναι απογοητευτικό», δήλωσε η Walensky κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των Μέσων Ενημέρωσης. «Αναμένουμε αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες».

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, το οποίο εποπτεύει το Στρατηγικό Εθνικό Απόθεμα, δήλωσε ότι έχει διανείμει μέχρι στιγμής περίπου 156.000 δόσεις του Jynneos, του εμβολίου κατά της ευλογιάς των πιθήκων, σε δύο δόσεις που έχει εγκρίνει ο FDA, και ότι άλλες 131.000 δόσεις είναι διαθέσιμες. «Ενώ η προσφορά του εμβολίου Jynneos ήταν περιορισμένη πρόσφατα, αρχίζουμε να βλέπουμε την προσφορά να αυξάνεται και καθώς αυτό συμβαίνει, θα συνεχίσουμε να χορηγούμε αυτές τις δόσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και δίκαια», δήλωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης η Dawn O'Connell, βοηθός γραμματέας ετοιμότητας και αντίδρασης του HHS.

Το HHS δήλωσε ότι έδωσε μια παραγγελία για 2,5 εκατομμύρια περισσότερες δόσεις του εμβολίου Jynneos την Παρασκευή, οι οποίες θα αρχίσουν να φθάνουν το 2023, εκτός από μια προηγούμενη παραγγελία για την ίδια ποσότητα που δόθηκε την 1η Ιουλίου, η οποία θα αρχίσει να φθάνει «κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους».

Η αντίδραση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο πρωτοφανές ξέσπασμα της ευλογιάς των πιθήκων έχει δεχθεί πυρά από γιατρούς και υπέρμαχους της υγείας, οι οποίοι δήλωσαν εδώ και εβδομάδες ότι οι υλικοτεχνικές ελλείψεις δυσκόλεψαν τους ασθενείς να εξεταστούν για τον σπάνιο ιό και επέκριναν την υποτονική ανάπτυξη των εμβολίων.

Η Walensky δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση θα αρχίσει να εστιάζει περισσότερο στη χορήγηση εμβολίων σε περιοχές με αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων «ενώ εξακολουθεί να παρέχει εμβόλια σε όλες τις περιοχές και τα άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για νόσο».

Το CDC έλαβε δημογραφικά στοιχεία για 700 από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τις πολιτείες, οι οποίες δεν υποχρεούνται να αναφέρουν αυτές τις πληροφορίες. Όλα τα κρούσματα αφορούν ενήλικες, σύμφωνα με τον οργανισμό, και η συντριπτική πλειονότητα αφορά άνδρες που κάνουν σεξ με άτομα του ιδίου φύλου.

