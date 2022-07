Κόσμος

Φωτιές στην Γαλλία: Εικόνες καταστροφής - Η Ελλάδα έστειλε 2 Canadair (εικόνες)

Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς εξαπλώνονται οι φωτιές στη νοτιοδυτική Γαλλία. Το "ευχαριστώ" του Γάλλου Προέδρου.





Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς οι δασικές πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτες στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη, μάχονται από την Τρίτη να θέσουν υπό έλεγχο δύο πυρκαγιές που αναζωπυρώθηκαν από τον καύσωνα και από τους ισχυρούς ανέμους.

«Οι συνθήκες παραμένουν αντίξοες», ανέφεραν οι αρχές του νομού Ζιρόντ, όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

Οι φωτιές έχουν απανθρακώσει μέχρι τώρα συνολικά μια έκταση 73.000 στρεμμάτων, με 20.000 στρέμματα να έχουν καεί στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Μια άλλη δασική πυρκαγιά, που ξέσπασε χθες στην πόλη Ταρασκόν της νοτιοανατολικής Γαλλίας και κατέκαψε 10.000 στρέμματα, τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Μια από τις δύο φωτιές στη Ζιρόντ είναι κοντά στην πόλη Λαντιρά νότια του Μπορντό, όπου έχουν καεί 42.000 στρέμματα, έχουν κλείσει δρόμοι και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους άλλοι 480 κάτοικοι ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε σχεδόν 1.000.

Η άλλη πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 31.000 στρέμματα, σημειώθηκε κατά μήκος της Ακτής του Ατλαντικού στη Γαλλία, κοντά στον Αμμόλοφο του Πιλά, τον υψηλότερο αμμόλοφο στην Ευρώπη, στην περιοχή του Κόλπου του Αρκασόν, πάνω από την οποία υψώνονταν στον ουρανό μαύρα σύννεφα καπνού.

Περίπου 6.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν την Τετάρτη από τους γειτονικούς κατασκηνωτικούς χώρους και άλλοι 4.000 νωρίς χθες Πέμπτη.

Τρία σπίτια και δύο εστιατόρια καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή, σύμφωνα με τις αρχές.

Δασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν επίσης στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κροατία καίγοντας σπίτια και απειλώντας περιουσίες καθώς σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης καταγράφονται καύσωνες με θερμοκρασίες, σε κάποιες περιοχές, που φθάνουν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της χώρας μας στο αίτημα των γαλλικών Αρχών, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescEU, για παροχή συνδρομής.

Από την πρώτη στιγμή της ενεργοποίησης του αιτήματος, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, η Ελλάδα έθεσε στη διάθεση του Μηχανισμού δύο αεροσκάφη Canadair CL-415, τα οποία έχουν ήδη αναχωρήσει για τη Γαλλία.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία ενεργοποιεί το rescEU αιτούμενη συνδρομή για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και η Ελλάδα είναι η πρώτη και μόνη, μέχρι στιγμής, χώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημα, στηρίζοντας έμπρακτα και με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θερμές ευχαριστίες έχουν ήδη εκφράσει οι γαλλικές Αρχές για την ελληνική κινητοποίηση.

La solidarite est europeenne : il y a un an, alors que la Grece faisait face a de terribles incendies, nous nous sommes mobilises en Europeens. Ce midi, des appareils des forces de secours grecques sont arrives dans le sud pour soutenir l’action de nos pompiers. pic.twitter.com/lkfg0g8UGk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 15, 2022

