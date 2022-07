Πολιτική

ΗΠΑ: Επίσκεψη Παναγιωτόπουλου με “καυτά” ραντεβού

Η εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών του ΥΕΘΑ, ο οποίος θα επισκεφθεί και την μονάδα παραγωγής των F-35.

Επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί από την Δευτέρα 18 Ιουλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Η διεύρυνση και εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδος και ΗΠΑ αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του ταξιδιού του Ν. Παναγιωτόπουλου.

Εξάλλου, το επίπεδο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ είναι, ήδη, υψηλότατο. Αυτό αντικατοπτρίζεται από την αναβάθμιση της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, με την υπογραφή των δύο τροποποιητικών πρωτοκόλλων, το 2019 και 2021 αλλά και τις νέες τοποθεσίες που συμπεριλαμβάνονται πλέον στην συμφωνία.

Παράλληλα, η διαχρονική γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδος και η συνεισφορά της στην ασφάλεια και την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής καθιστούν τη χώρα πολύτιμο σύμμαχο και εταίρο για τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στο Πεντάγωνο με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν. Στην ατζέντα τους, αναμένεται να περιλαμβάνονται θέματα της ευρείας συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών και Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και της ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Εξάλλου, οι νέες τοποθεσίες αλλά και η δημιουργία νέων υποδομών σε αυτές, θα ενισχύσει τις δυνατότητές τους και θα διευκολύνει κοινές δραστηριότητες.

Ανάμεσα στις νέες τοποθεσίες, κεντρικός είναι ο ρόλος του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Επιπλέον, στις συνομιλίες θα περιληφθούν ζητήματα που αφορούν την πρόσκτηση νέων αμυντικών δυνατοτήτων και εξοπλισμών όπως η απόκτηση των αεροσκαφών F-35.

Για τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, η διαδικασία ξεκίνησε πρόσφατα με την αποστολή της LOR στις ΗΠΑ από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οδηγία του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας.

Η πρόσκτησή τους θα ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας καθώς και τη διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος - ΗΠΑ.

Επιπρόσθετα, η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις ασφαλείας είναι θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης των δύο υπουργών.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναμένεται να αναφερθεί στο ζήτημα της προκλητικής και παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, η οποία με υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά και συχνότατες δηλώσεις για την αποστρατικοποίηση των νησιών, δημιουργεί ένταση στην περιοχή κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου.

Το πρόγραμμα του Ν. Παναγιωτόπουλου περιλαμβάνει, επίσης, συνάντηση με πολιτικά στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς επίσης με τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ , πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας αλλά και άλλους γερουσιαστές και βουλευτές των Επιτροπών για θέματα Εξωτερικών και Άμυνας, των δύο νομοθετικών Σωμάτων.

Σε αυτό τον κύκλο συναντήσεων, αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της αναβάθμισης των τουρκικών F-16, λαμβάνοντας υπόψη ότι προέχει να διασφαλισθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες για την Τουρκία εάν χρησιμοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη για παραβιάσεις και υπερπτήσεις, και γενικότερα προβαίνει σε ενέργειες σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα του κ. Παναγιωτόπουλου περιλαμβάνει, ακόμη, συναντήσεις με την ηγεσία και στελέχη των δεξαμενών σκέψης Heritage Foundation και Rand Corporation στην Ουάσιγκτον.

Στις 20 Ιουλίου ο υπουργός θα μεταβεί στο Fort Worth, Τέξας, όπου κατασκευάζονται τα μαχητικά F-35 για ενημέρωση και συνάντηση με την ηγεσία της Lockheed Martin και στελέχη του προγράμματος F-35. Η επίσκεψη εκεί γίνεται λίγες ημέρες μετά απο την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου.

Στην Ουάσιγκτον, ο Ν. Παναγιωτόπουλος θα έχει συναντήσεις με ηγετικά στελέχη της ομογένειας ενώ στις 21 Ιουλίου θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο Συνέδριο της AHEPA, στο Ορλάντο.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της ιστορικής οργάνωσης με τη μείζονα συνεισφορά στην προώθηση των εθνικών μας θεμάτων, την φιλία μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ και τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των λαών τους.

