Δημόσιο - Όρια ηλικίας: η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου και τα σενάρια

“Πονοκέφαλος” στο Υπουργείο Εργασίας. Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς, που έσπευσαν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Αγωνία και προβληματισμός επικρατούν στους κόλπους χιλιάδων ασφαλισμένων αλλά και στο υπουργείο Εργασίας αντίστοιχα με αφορμή τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης στο δημόσιο.

Όλα τα σενάρια είναι ανοικτά όσον αφορά την στάση του υπουργείου Εργασίας στην γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που τάσσεται υπέρ της κατάργησης της δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης για όσους δημοσίους υπαλλήλους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2010, 2011 ή το 2012 και συμπληρώνουν το όριο ηλικίας (55 ο , 56ο και 58 ο ) μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022.

Στο οικονομικό επιτελείο πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις προκειμένου αφενός να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ομάδας των δημοσίων υπαλλήλων που η συγκεκριμένη γνωμοδότηση αφορά, αφετέρου να λάβουν την ορθή απόφαση ώστε και οι οικογενειακοί – προσωπικοί προγραμματισμοί των εν δυνάμει συνταξιούχων να μην ανατραπούν, αλλά και να υπάρξει οριστική λύση στο θέμα, προς την κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης ασφαλισμένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Να σημειωθεί ότι από το υπουργείο Εργασίας, το 2021, υπήρξαν συνεχείς διαβεβαιώσεις προς τους ασφαλισμένους, ότι δεν χρειάζεται να σπεύσουν να υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2021, καθώς όσοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία, διατηρούν τα ισχύοντα ηλικιακά όρια ακόμη και αν τα συμπληρώνουν μετά την 01/01/2022.

Το πρόβλημα φαίνεται πως εντοπίζεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς, που με βάση τις διαβεβαιώσεις αυτές έσπευσαν τον Φεβρουάριο του 2022 να υποβάλλουν αίτηση μειωμένης σύνταξης. Η οριστική τους παραίτηση από το δημόσιο αναμένεται να εγκριθεί ή όχι, τον Αύγουστο και έως τότε, απαιτείται η λήψη μιας οριστικής απόφασης καθώς οι αιτήσεις τους έχουν μπει στον «πάγο» από τον e-ΕΦΚΑ έως ότου ληφθεί οριστική απόφαση. Βέβαια, με βάση και τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, παραιτήσεις που αποδεικνύεται ότι στηρίχθηκαν σε καλόπιστη πλάνη του ασφαλισμένου, οδηγούν σε αποκατάστασή του, ήτοι μπορούν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί που λανθασμένα παραιτήθηκαν, να επανατοποθετηθούν στις θέσεις τους.

Το θέμα, αναμένεται να συζητηθεί την Δευτέρα, στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικής ερώτησης του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Γιώργου Μουλκιώτη, ο οποίος ζητεί από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να απαντήσει εάν θα αποδεχθεί ΄την γνωμοδότηση του ΝΣΚ ή θα την απορρίψει (όπως έχει το δικαίωμα καθώς η γνωμοδότηση αυτή δεν είναι δεσμευτική) συνεχίζοντας να εφαρμόζει την δυνατότητα θεμελίωσης μειωμένης σύνταξης σε ηλικίες μεταξύ 56 και 58 ετών και μετά την 1.1.2022 για όσους δημοσίους υπαλλήλους έχουν συμπληρώσει 25ετία το διάστημα 2010 – 2012. Παράλληλα, ερωτά εάν σε διαφορετική περίπτωση προτίθεται να νομοθετήσει μεταβατική περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν την αύξηση των ορίων ηλικίας που εισηγείται το ΝΣΚ.

Σύμφωνα με ενα σενάριο, που εξετάζεται, όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση, ή επιθυμούν να υποβάλλουν εντός του τρέχοντος έτους, θα συνταξιοδοτηθούν στα 56 ή 58 κατά περίπτωση. Από το 2023 και εφεξής όμως, δεν θα υπάρχει τέτοιο δικαίωμα.

Να σημειωθεί εδώ, ότι το θέμα αφορά μόνο την πρόωρη συνταξιοδότηση με 25ετία στο 56ο ή 58ο έτος και δεν επηρεάζει την «έξοδο» με 35ετία, συμπληρωμένη μέχρι 31/12/21, προ του 62ου έτους.

